Puerto y Aena acuerdan la llegada de cruceristas a Peinador el próximo año

Vigo se pone las pilas para potenciar una faceta que, en los últimos años, ha estado en stand by: ser puerto base de un crucero. Más de año y medio después, volverá a colgarse este cartel. Será el 2 de diciembre gracias al Marella Discovery. Pero lo más curioso es que los pasajeros, procedentes del Reino Unido, no llegarán directamente a la ciudad olívica, sino a Santiago de Compostela en diez aviones contratados por el grupo turístico Tui llegados desde Birmingham, Glasgow, Londres y Mánchester. Serán 1.800, según las previsiones. En la página web de Tui, donde aparece ofertado el viaje, no especifica actividades en la capital autonómica, pero sí en Vigo, por lo que resulta aún más llamativo que los vuelos, en lugar de dirigirse a Peinador, vayan a Lavacolla. Es una oportunidad perdida para el aeródromo vigués, que rebasó el millón de viajeros el año pasado pese al cierre durante casi un mes en mayo, la competencia del AVE y de Oporto y el recorte de vuelos.

Para revertir esta situación y generar más riqueza en la urbe, tanto el presidente del Puerto olívico, Carlos Botana, como el jefe de División de Gestión Comercial del Puerto, David Castro, se han puesto manos a la obra. Mantuvieron «múltiples reuniones» con las navieras en la mayor feria de cruceros del mundo (Seatrade Cruise Global), celebrada a mediados de abril en Miami. En este evento, de gran importancia en el sector, la Autoridad Portuaria consiguió captar el embarque previsto para el próximo 2 de diciembre, «por el que competían varios puertos». Además, según informan desde la entidad de la Praza da Estrela, «en el último mes», ambos responsables se han reunido con la directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, «para ofrecer el próximo año» el aeródromo de Peinador con el objetivo de que las navieras puedan contratar vuelos chárteres en los que traer a la ciudad a los pasajeros que embarcarán después en los trasatlánticos, un paso decisivo para que Vigo pueda ser puerto base más frecuentemente.

Según datos de Aena, Peinador registró 820 vuelos privados el año pasado, es decir, un 30% menos que en 2023, caída relacionada, en parte, con el cierre de la pista en mayo. La cifra transparenta un freno en este tipo de operaciones: en 2022 y 2023, sobrepasó los 1.250 vuelos privados anuales.

Peticiones del sector turístico

Precisamente, para potenciar el tráfico de cruceros turísticos en el puerto, una fuente de riqueza a lo largo de casi todo el año para multitud de negocios —restaurantes, bares, cafeterías, comercios o empresas de transporte y ocio, entre otros; sobre todo, los más céntricos—, la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) propone varias acciones. Señala que es fundamental que haya «colaboración entre las instituciones locales, regionales y nacionales para coordinar esfuerzos y recursos en la promoción» y añade la importancia de que se impulse la conectividad, es decir, «facilitar el acceso y la movilidad de los turistas mediante la mejora de las conexiones de transporte, tanto terrestres como aéreas, algo fundamental para ser inicio o final de ruta».

Una ciudad cada vez más preparada para trasatlánticos

Vigo se prepara para ser una ciudad más preparada para la llegada de grandes buques, un sector que genera riqueza. Este año, se prevé récord de visitantes —tendrán que pagar tasa turística una vez entre en vigor la ordenanza municipal— y escalas, con más de 300.000 y más de 120, respectivamente, y finalizará la obra de recambio de nueve puntos de amarre en el muelle de trasatlánticos e instalación de uno adicional en la zona más próxima a O Berbés, lo que permitirá atraer a los barcos más grandes del mundo: hay espacio y, en 2026, además, tendrán infraestructura.Esta obra, en marcha, finalizará en diciembre. Su coste es de casi 1,5 millones y la ejecuta la empresa Misturas. Según Puertos del Estado, el vigués salió en 2024 por primera vez en 14 años —se ofrecen datos desde 2011— del top 10 de destinos españoles de cruceristas tras caer la cifra de visitantes un 5,6% con respecto a 2023.