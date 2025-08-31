El pan de millo «vuela» en Cabral

Treinta y tres ediciones y las que quedan. La Romería do Pan de Millo volvió un año más al parque forestal de Cotogrande y el sabor de boca, en todos los aspectos, no puede ser mejor, después de que se agotasen no solo las existencias del producto que ya es santo y seña de la parroquia viguesa, sino que también «volaron» de los distintos puestos las empanadas que se prepararon de diferentes ingredientes.

«Estamos contentos, el balance es positivo, más viendo que la lluvia amenazaba por la mañana, pero nos respetó hasta bien entrada la tarde», explica el presidente del Centro Cultural e Recreativo de Cabral, Eduardo Comesaña, que cifra en alrededor de 3.000 personas las que se dieron cita en Cotogrande para disfrutar de la jornada.

Más de 1.400 kilogramos de pan de millo, del que presumen todos los vecinos de Cabral, y más de 2.000 kilos de empanadas se despacharon, aunque no fueron los únicos productos en la mesa, completando el menú el pulpo, las sardinas o el churrasco.

«Estábamos temblando un poco por el tiempo pero finalmente se llenó», explica emocionado Comesaña, que destaca también la animación paralela a la fiesta gastronómica, siendo la música tradicional y la banda de Candeán, mientras que por la tarde llegó el turno de los grupos de canto y gaita, cerrando de nuevo el certamen la música típica gallega. No faltó tampoco un DJ durante la jornada.

Una muestra de los productos del campo y distintos sorteos pusieron el broche a una romería que sigue en plena forma.