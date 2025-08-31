De las clásicas de Wallapop a las emergentes de TikTok: las ciberestafas no dan tregua

Casi ningún ámbito se libra ya del ciberfraude. La proliferación de las estafas que tienen a internet como telón de fondo es tal que en Vigo dan lugar a una media de ocho denuncias diarias. Las falsas ventas de todo tipo de productos son un clásico que sigue cobrándose infinitas víctimas debido a la picaresca de delincuentes que actúan enmascarándose detrás de portales clásicos como Wallapop o Milanuncios, pero también utilizando todas las redes sociales que tienen a su alcance, empezando a emerger ahora los timos que se cometen a través de TikTok: hasta con los «likes» hay que tener cuidado. Los fraudes bancarios o los que afectan al alquiler de viviendas continúan también al alza. Ciudadanos a nivel particular y empresas son el objetivo de los estafadores, cuyo afán de enriquecimiento no tiene límites. Falsas ofertas de trabajo para conseguir datos personales de las víctimas, extorsiones sexuales escudadas en el anonimato, suplantaciones de identidad a través de aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp –ahí está el famoso fraude del «hijo en apuros– y hasta engaños en ámbitos más insólitos, como en el de la adopción de cachorros, evidencian la envergadura de una problemática que inunda de trabajo los juzgados y que se ha convertido en todo un reto policial.

El ejemplo que se acaba de citar, el de los cachorros, dio lugar a un juicio en Vigo y a una posterior sentencia que impuso penas de prisión a una pareja que anunció falsamente en la web Merkatia la adopción de unos perros de la raza chihuaha. Una mujer cayó en el engaño y pagó con transferencias bancarias los 450 euros que se pactaron por los gastos necesarios para el transporte. Pero perdió el dinero y nunca recibió los canes. Este «modus operandi», el de hacerse con el dinero y no enviar lo comprometido, es un clásico en las ciberestafas. Lo evidencian, de nuevo a modo de ejemplo, estos casos ocurridos en Vigo y plasmados en recientes resoluciones judiciales: el de un hombre que abonó 1.000 euros por una embarcación auxiliar neumática publicitada en Wallapop, otro que perdió más de 1.400 en la compra de una mesa de planchado profesional, otro que a través de un contacto realizado en Facebook abonó 1.490 por un motor de automóvil y otro más que invirtió 800 euros en un Iphone 12 Pro Max que le llamó la atención el el portal Milanuncios.Todos se quedaron sin su dinero y nunca recibieron el producto pactado.

Páginas que inspiren confianza

Realizar las compras en webs que inspiren confianza, verificar la información de dicho comercio o sospechar de las ofertas demasiado atractivas son tres de los principales consejos que siempre trasladan la Policía Nacional o la Guardia Civil. Son recomendaciones en las que inciden especialmente en épocas de gran consumo –como durante el Black Friday, las navidades o las rebajas– y a la vista está que es necesario que no dejen de hacerlo. Porque la compra online, junto al hackeo de cuentas bancarias u otras modalidad de fraudes financieros, están detrás de la mayoría de las ciberestafas de las que son víctimas los vigueses.

Las cifras del ciberfraude en Vigo / Hugo Barreiro

Justo esta semana el Ministerio de Interior publicó su última estadística de criminalidad. La buena noticia para Vigo es que, aunque de forma general sigue manteniéndose en números altos, desciende la delincuencia en la mayor parte de los ámbitos, siendo destacada la disminución en dos grupos delictivos que causan gran alarma social: los que se cometen contra la libertad sexual y los robos en viviendas y en establecimientos comerciales. La criminalidad convencional se contiene, pero lo que sigue al alza es la ciberdelicuencia y, concretamente, las estafas telemáticas que protagonizan este artículo: hubo 1.484 denuncias entre enero y junio, lo que se traduce en un aumento de un 5,2 por ciento con respecto al mismo período de 2024 y en una media de ocho diarias. El único delito que cuantitativamente hablando rivaliza con el ciberfraude son los hurtos.

Remuneraciones a cambio de «me gusta»

Las estafas se van adaptando a los tiempos y, aprovechando la popularidad de TikTok, red social con bastante tirón entre los jóvenes, los ciberdelincuentes también están empezando a encontrar ahí un buen filón. Una reciente sentencia dictada en Vigo condenó a un hombre que engañó a una viguesa que realizó una compra de casi 200 euros en dicha aplicación. Y en el juzgado de guardia ya han recibido denuncias del conocido como el timo del «like». ¿En qué consiste? Pues en prometer remuneraciones a cambio de pulsar «me gusta» en vídeos de TikTok. Para eso hay que ir haciendo inversiones económicas cada vez más mayores: al principio, para ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores devuelven el dinero invertido junto a los beneficios, pero, en cuanto entran en juego cantidades de más calado, esos fondos quedan retenidos y los delincuentes se esfuman con las transferencias recibidas.

El alquiler de viviendas es ahora también un nicho para quienes buscan ganar dinero ilícitamente. Pero el engaño puede aparecer en cualquier esquina. En la más inimaginable. Vigo fue una de las ciudades donde actuó un estafador que, simulando dedicarse a transferir dinero a nivel internacional, engañó a emigrantes que contactaban con él para enviar dinero a sus familiares de Venezuela. Las ciberestafas, a la vista está, no dejan de reinventarse.