Un curso cargado de asignaturas

Aunque oficialmente será el próximo 22 de septiembre cuando el verano llegue oficialmente a su fin, el cierre de agosto supone ya encarar la inminente «vuelta al cole» y en clave política esto no es una excepción. Arranca mañana septiembre y, con él, oficiosamente el curso político tras dejar atrás unas semanas en las que la intensidad baja de nivel y, en clave Vigo, llegan por delante meses importantes para que las distintas administraciones concreten o impulsen proyectos en el tintero o en el horno de cara a un 2026 en la que ya empezará a impregnarse todo de aroma a urnas, al ser un año preelectoral. El curso arranca cargado de asignaturas.

Entre las cuestiones más importantes estará, sin duda, la ejecución del anhelado Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde el pasado miércoles y, según destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ya trabajándose en una decena de ámbitos para apurar lo máximo posible los plazos que permitan ampliar el parque de viviendas y, a medio plazo, empezar a contener los precios del alquiler y de la compraventa. Además, comenzar a aplicar el anunciado plan de choque en materia de vivienda, con la movilización de pisos vacíos y la creación de una empresa pública que gestione y promocione inmuebles.

La seguridad jurídica y urbanística es clave para lanzar nuevas promociones, pero también para activar la recuperación de patrimonio industrial y, en este sentido, el desarrollo del ámbito de la Panificadora es una tarea pendiente y el PXOM debe ser la palanca para firmar el convenio entre Concello y Zona Franca que permita actuar en la deteriorada instalación y devolvérsela a la ciudadanía.

Un acuerdo entre ambas administraciones, pero también con la Xunta, debe rubricarse también en los próximos meses, en este caso para blindar las obras de urbanización de la plaza de Armas de la antigua ETEA, dando así continuidad a los trabajos que ya han arrancado en otras parcelas de las instalaciones, que deben convertirse en un polo científico de la mano de la Universidad de Vigo.

La institución universitaria tiene mucho que decir, por su parte, en uno de los temas que han marcado la agenda en los últimos meses como es el futuro de los estudios de Medicina en Galicia. A la espera de conocer el contenido del estudio de alternativas que realizan las tres universidades –con posturas muy distantes entre sí que van desde la petición de A Coruña de una facultad propia, la de un título compartido desde Vigo o la de no mover demasiado los marcos de Santiago–, la Xunta quiere cerrar cuanto antes el conflicto con una descentralización total del segundo ciclo y el alcalde de Vigo dará la batalla para que haya una titulación propia en la ciudad cuanto antes. Septiembre será clave en el futuro de esta cuestión.

Las claves Gestión urbanística. Con el nuevo PXOM ya en vigor, ahora llega el momento de ponerlo en marcha y empezar a acelerar los proyectos que permanecían en barbecho. Los estudios de Medicina. El órdago de finales de mayo lanzado por A Coruña reclamando una facultad propia generó un terremoto y las posturas están muy lejanas entre todas las partes. Las infraestructuras ferroviarias. Transportes acumula una elevada demora en los estudios para la Salida Sur y la creación de Cercanías, proyectos muy necesarios para el desarrollo de Vigo. Desbloqueo de la ETEA. Más de dos décadas han pasado desde la salida de los militares. El convenio entre Concello, Xunta y Zona Franca se está demorando más de lo previsto. Zona de bajas emisiones. El Concello aplazó al último trimestre del año la creación de las ZBE, pendientes aún de la aprobación de una ordenanza que establecerá requisitos y sanciones Balaídos y el Mundial 2030. Tras los trabajos menos vistosos, debe acelerarse la cimentación de la nueva grada de Gol, mientras la ciudad sigue batallando para ser elegida sede. El nuevo túnel de Elduayen. Años después de finalizarse el primer tramo, la sintonía exhibida entre Concello y Xunta debe concretarse por fin en partidas concretas y licitaciones. La liberación de Toralla. Transición Ecológica aplazó a después del verano el proyecto que definirá la senda perimetral que permitirá a la ciudadanía acceder a una isla hasta ahora vetada.

También en las próximas semanas se espera el contenido del proyecto encargado por el Ministerio de Transición Ecológica para avanzar en la liberalización de Toralla y garantizar un acceso público a la isla con un itinerario peatonal que rodee el territorio.

No es la única tarea pendiente del Gobierno central en Vigo, que arrastra varias asignaturas sin lograr todavía el aprobado, especialmente las relacionadas con el transporte ferroviario. Acumulan importantes retrasos los estudios de viabilidad informativos necesarios para implantar en Vigo y su entorno un verdadero tren de cercanías que abarate los billetes y garantice una mejor movilidad en el área metropolitana y hasta Pontevedra. También ha incumplido plazos de manera flagrante el proyecto para definir la futura Salida Sur hacia Portugal, clave para modernizar el tren hacia el país vecino y conseguir un tiempo competitivo hasta Oporto.

El refuerzo de la Eurorregión debe ser un pilar fundamental en las aspiraciones de Vigo de convertirse en sede del Mundial de fútbol 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, algo por lo que la ciudad lucha tras su polémica exclusión y que se ha avivado todavía más con la renuncia de Málaga a la cita mundialista y las dudas que existen con el estadio de Riazor en A Coruña. En este sentido, se antoja fundamental avanzar con la nueva grada de Gol de Balaídos durante los próximos meses para, posteriormente, acometer la ampliación de Tribuna.

En clave municipal, el Concello debe avanzar también en la aprobación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones, para conseguir que entre en vigor antes de que termine el año, mientras que el gobierno municipal se ha impuesto también una mayor regulación del turismo, con la regulación de las viviendas para este fin y la implantación de la tasa turística.

Mientras, la Xunta tiene comprometidas actuaciones para promover vivienda en Navia, Ramón Nieto y Ofimático, mientras que también está prevista la construcción del instituto de Navia y la apertura del nuevo CIS Olimpia Valencia.

De la mano de la Xunta, por otro lado, debe ir el desbloqueo de la prolongación del túnel de Policarpo Sanz hacia Elduayen y Torrecedeira al existir un compromiso de ambas partes de cofinanciar la obra, una sintonía que no ha acabado sin embargo con los eternos roces entre ambas administraciones y que, con total seguridad, seguirán protagonizando este próximo curso político. El futuro de los antiguos juzgados, abocado a la vía judicial, es un perfecto ejemplo de lo que espera los próximos meses. El verano ya acabó.