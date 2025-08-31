Caballero insiste en que Rueda se negó a recibir la ayuda del Estado para vivienda

El alcalde, Abel Caballero, volvió a denunciar que la Xunta, a través de su presidente, Alfonso Rueda, «votó no» a la ayuda del Gobierno para la construcción de vivienda en la Conferencia de Presidentes celebrada a principios de junio. «Vuelve a mentir a todas las viguesas y a todos los vigueses», lamentó el regidor, en referencia a las declaraciones de la Consellería de Vivenda, que aseguró que el gobierno gallego «nunca renunciou aos fondos estatais».

«El presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] propuso un Plan de vivienda: invertir 7.000 millones, 4.000 millones el Gobierno y 3.000 las comunidades autónomas. Serían sobre 1.000 viviendas en Vigo. Pues el PP, con Rueda, votó que no», expuso antes de reiterar que el Concello ya pidió a la Xunta que le cediera esta competencia.