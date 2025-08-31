Binter añade en Peinador una sexta frecuencia semanal a Gran Canaria

Binter vuelve a demostrar su idilio con Vigo y el su aeropuerto. La aerolínea regional ha vuelto a reforzar su apuesta por la conexión con la ciudad y, desde este domingo 30 de agosto, contará con un sexto vuelo semanal a Gran Canaria. Esta ampliación de la capacidad elevará a once las operaciones por sentido de Peinador a sus dos principales bases, lo que se traduce en 2.904 plazas semanales en total entre Las Palmas y Tenerife.

El movimiento no ha sido anunciado formalmente por la compañía pero se puede consultar ya en todos los canales de venta habituales. El mismo tiene un valor considerable si tenemos en cuenta el proceso de expansión que ha experimentado durante este ejercicio en el resto de aeropuertos regionales. En destinos como Badajoz, Córdoba o Pamplona inició rutas que, en el caso de Vigo, superan ya los siete años de actividad ininterrumpida. De hecho, la terminal olívica fue la primera en la península a la que voló, estrenándose el 3 de mayo de 2018.

Esta buena relación quedó ejemplificada cuando el pasado mes de noviembre decidieron bautizar con el nombre de Vigo a uno de los Embraer 195-E2 con los que operan. Estas aeronaves tienen capacidad para 132 pasajeros y destacan, según la aerolínea, «por su reducción del ruido y por ser limpios y eficientes».

Esta nueva frecuencia semanal se une a las tres implementadas en lo que va de año, lo que supuso un aumento del 36% en la oferta en la ciudad. En abril añadió dos nuevos vuelos a Gran Canaria y Tenerife, destino que sumó otro más en junio que acabó por expulsar a Air Nostrum de la ruta.