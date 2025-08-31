El alquiler de una vivienda es ya más caro en todos los barrios de lo que era en el centro en 2020

Antes de la escalada generalizada de los precios del alquiler residencial, que en Vigo se han encarecido más de un 65% en la última década, salir del centro a la caza y captura de un inmueble para asentarse solía ser una alternativa más o menos asequible, aunque eso también ha cambiado. Según los datos recopilados por el Observatorio Galego da Vivenda por códigos postales, es ya más caro alquilar un piso en cualquiera de los barrios de la ciudad que lo que era la renta media del centro de la urbe en 2020.

En julio de hace cinco años, reflejan los datos publicados por el organismo autonómico, el alquiler medio en alguna de las calles céntricas del municipio se situaba en 577,5 euros, y al cierre de julio de este año, esa cantidad promedio es la que se paga en Teis en el entorno de Sanjurjo Badía, donde los contratos firmados suponen dejarse de media 578 euros mensuales. El resto de barrios de Vigo presentan precios todavía más elevados, con el centro a día de hoy requiriendo ya 781,3 euros de media, un 35,3% más que cinco años años atrás.

En julio de 2020, anecdóticamente, el centro no era la zona que presentaba un importe medio más elevado en los arrendamientos de viviendas, sino que el primer puesto era para el ámbito comprendido entre O Castro y el barrio de Casablanca, en el entorno del Corte Inglés, donde el precio medio ascendía a 592 euros. a día de hoy, la renta media se ha encarecido por encima del 23% y ya supera los 730 euros mensuales, la segunda más cara del casco urbano vigués.

Evolucion de los precios del alquiler en Vigo. / Hugo Barreiro

A diferencia de lo que sucede en la actualidad, cuando salvo Teis, todos los barrios presentan un alquiler medio por encima de los 600 euros, con tres zonas ya con más de 700, hace un lustro hasta en cuatro zonas del municipio ese indicador estaba por debajo de los 500 euros: Teis (434,8), Travesía de Vigo-Aragón (460,1), Calvario (466) y Pizarro-San Roque-Salgueira (497,9).

Este último ámbito ha sido en cinco años, tras el centro, el que presenta una subida de los alquileres más abultada, tras haberse incrementado por encima del 34% hasta los 669,3 euros, situándose ya por encima del Casco Vello, donde los arrendamientos se han disparado casi un 30%.

Con una subida por encima del 30% han evolucionado las zonas de O Calvario (de 466 a 609 euros de media), Travesía de Vigo-Aragón (de 460 a 610,8) y Teis (de 434,8 a 578,1).

El incremento más contenido, pero que es de un 23,3% en apenas cinco años, tuvo lugar en Torrecedeira-Bouzas (pasando de 560 a 691,5 euros, un 23,3% más). El alquiler medio ya supera los 700 euros también en Camelias-Independencia.