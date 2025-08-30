Virtuosismo sobre ruedas en Vigo

Alrededor de medio centenar de skaters demostraron su talento sobre ruedas en la Praza da Estrela. Fiel a su cita desde 2002, el Nozilla Jam volvió un año más a escena para permitir a los virtuosos del monopatín demostrar sus habilidades ante sus colegas y ante el curioso público que se encontraba con el certamen al pasar por la zona.

Al mobiliario habitual de la plaza, perfecto para este deporte, se sumaron los elementos instalados por los organizadores para organizar diferentes concursos en los que los patinadores, de todas las edades, pudieron competir, pero sobre todo dar rienda suelta a una auténtica pasión.

Desde su estreno en los albores del siglo XXI, el evento no ha dejado de atraer a los aficionados al monopatín, muchos de ellos pasando a las siguientes generaciones esa pasión por la tabla y las cuatro ruedas.

El objetivo, además, no es solo pasar una tarde divertida, sino reivindicar la necesidad de incrementar los espacios habilitados para la práctica de este deporte, que como se ha demostrado con el Marisquiño y con su llegada a los Juegos Olímpicos, no entiende de edades ni de clases. La oda al skate volvió a repetirse y tiene cuerda para rato.