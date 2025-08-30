Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restos de pintura, causa probable de otro vertido en el río Lagares

Los técnicos de la Xunta localizaron obras en una vivienda cercana como posible origen del episodio

Imagen de archivo de otro vertido en el río Lagares en el año 2024

Imagen de archivo de otro vertido en el río Lagares en el año 2024 / FdV

R. V.

Técnicos de la Xunta han evaluado esta semana un vertido en el río Lagares, en Vigo, donde apuntan como la causa más probable a restos de pintura utilizada en una vivienda cercana.

En el Lagares, un vertido enturbió el agua esta semana y la tiñó de color blanco. De esta forma, según traslada la Consellería de Medio Ambiente, técnicos de la Gardería Fluvial de Augas de Galicia se desplazaron hasta el lugar tras recibir alerta el miércoles, sin apreciar olor ni mortandad.

Allí, observaron operarios pintando la fachada de una vivienda a 40 metros río arriba del vertido. Aunque estos indicaron que no habían lavado material de pintura ni se había producido un escape accidental, todo apunta a que este fue el origen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents