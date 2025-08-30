Restos de pintura, causa probable de otro vertido en el río Lagares

Técnicos de la Xunta han evaluado esta semana un vertido en el río Lagares, en Vigo, donde apuntan como la causa más probable a restos de pintura utilizada en una vivienda cercana.

En el Lagares, un vertido enturbió el agua esta semana y la tiñó de color blanco. De esta forma, según traslada la Consellería de Medio Ambiente, técnicos de la Gardería Fluvial de Augas de Galicia se desplazaron hasta el lugar tras recibir alerta el miércoles, sin apreciar olor ni mortandad.

Allí, observaron operarios pintando la fachada de una vivienda a 40 metros río arriba del vertido. Aunque estos indicaron que no habían lavado material de pintura ni se había producido un escape accidental, todo apunta a que este fue el origen.