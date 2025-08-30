El plazo para matricularse en las escuelas infantiles del Concello reabrirá este lunes

Las familias tendrán una nueva oportunidad de apuntar a los menores en las escuelas infantiles del Concello. El alcalde, Abel Caballero, anunció que, el próximo lunes, 1 de septiembre, abre el plazo extraordinario para la formalización de las matrículas en aquellas con plazas vacantes. «Son completamente gratuitas, subvencionadas íntegramente por el Concello. Seguimos dando apoyo a las familias con niños y niñas», afirmó.

El jueves que viene, 4 de septiembre, empieza el curso en estos centros municipales. El alcalde puso en valor la apuesta del gobierno local por la educación de 0 a 3 años, con una inversión de 2,4 millones de euros al año para las nueve escuelas gestionadas por el Ayuntamiento repartidas por la ciudad. Además, recordó que el servicio de comedor está incluido en las guarderías. «Ofertamos 520 plazas y todo este coste es del Concello», anotó.

El inicio de curso en las escuelas infantiles supone una ayuda importante para que las familias puedan conciliar. En Vigo, muy pocas guarderías abrieron este mes de agosto: solo algunas privadas. Las públicas bajaron sus persianas este mes y la mayoría de los campamentos solo admiten a niños mayores de tres años.