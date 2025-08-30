El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar

La red de carreteras que rodea a Vigo continúa sumando novedades relacionadas con la seguridad vial. Además del ambicioso plan de reasfaltados en infraestructuras como la VG-20 o la A-55, la Dirección General de Tráfico ya está testando el nuevo radar en el paso de la Autopista del Atlántico entre los túneles de Candeán y el nudo de Puxeiros... aunque sin multar.

Este punto de control fue anunciado el pasado mes de septiembre dentro del paquete de medidas para incrementar la vigilancia y el control del tráfico ante el repunte de la siniestralidad registrado a comienzos de este 2024. En él se incluían 95 puntos fijos en las carreteras españolas, de los que el 60% serían de tramo incluyendo dos en el área metropolitana viguesa: el ya citado en la AP-9 y otro en la carretera PO-340 entre Gondomar y Tui.

Esta semana no han sido pocos los conductores de la ciudad que han recibido una carta de la DGT informando de la infracción entre los puntos kilométricos 155,22 y 158,98 de la autopista, a escasos metros del enlace hacia la Avenida de Madrid y la A-55 en el alto de Puxeiros. La mayoría de los mismos son en fechas posteriores al 4 de agosto, día en el que comenzó el control en una zona que arranca después del segundo túnel de Candeán hasta el límite en el centro cultural de Cabral. Según ha podido saber FARO, en algunos domicilios se han recibido incluso cuatro notificaciones, dos por cada conductor, ya que la inmensa mayoría piensa que el límite está en 120 kilómetros por hora y no los 100 que marcan el umbral.

Este sistema se compone de varias cámaras que graban a la entrada y salida de los dos puntos marcados, relacionando un ordenador las matrículas y calculando la velocidad media del vehículo en el mismo. Así, los tradicionales frenazos para evitar activarlo a escasos metros dejan de funcionar. Los postes en los que se ubica están compuestos por un panel solar que alimenta las baterías.

«En esta primera fase de puesta en funcionamiento de los nuevos radares no se va a iniciar procedimiento sancionador por este hecho, pero le recordamos que esta conducta, una vez finalizada la fase informativa, conllevará una sanción de 100 euros de multa», finalizan en la advertencia. En el resto de la misma desengrana las razones para respetar el límite de velocidad aludiendo a que podría evitar la cuarta parte de los fallecidos en siniestros viales, la gravedad de las lesiones o el consumo de combustible del vehículo.

El hecho de que decenas de conductores estén recibiendo estos avisos por superar los 100 kilómetros por hora está muy relacionado con que el límite fijado es de todavía 120 en este recorrido. Así lo atestiguan las señales vigentes (como la de fin de peligro a la salida del túnel de Candeán) y los dispositivos inteligentes de los vehículos en los que se marca el umbral en cada tramo. Además del malestar al recibir la «receta» por parte de la DGT, la limitación está provocando colas a la hora de adelantar camiones en esta subida.