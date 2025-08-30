Un nuevo faro cultural para la música y el arte

La ciudad cuenta ahora con un nuevo espacio para la cultura. La sede social del Aeroclub, que durante años permaneció cerrada, abrirá de nuevo sus puertas el lunes 1 de septiembre de la mano de Vitruvia, el café cultural que en su anterior sede se consolidó como uno de los pocos lugares de la ciudad donde la música en directo y las artes tenían cabida de forma constante. Su propietario, Javier Ferreiro, tiene claro el objetivo. «Queremos dar un paso adelante. Seguimos siendo un café, pero ahora disponemos de un espacio mucho más preparado para la divulgación cultural».

El nuevo local conserva el nombre y la estética acogedora del Vitruvia, pero incorpora un escenario, camerinos para los músicos y un diseño interior pensado en su día para actividades culturales. Esta arquitectura, explica Ferreiro, permite ampliar el abanico de propuestas: «Aquí podremos hacer presentaciones de libros, exposiciones colectivas, proyecciones de cine o ciclos de fotografía. El espacio reúne todas las condiciones para que distintas disciplinas artísticas convivan».

El calendario de conciertos ya está cerrado con seis meses de antelación y combina jazz y música clásica, dos géneros que han estado muy presentes en la trayectoria del Vitruvia. En los últimos meses pasaron por su escenario figuras internacionales como el saxofonista Luis Nacht, y la nueva temporada traerá a artistas como Alberto Conde o músicos de prestigio internacional. «Queremos seguir en esa línea: programar conciertos de mucha calidad», subraya Ferreiro.

La sala acogerá exposiciones colectivas de pintura y escultura, con obras permanentes en el espacio, además de actividades vinculadas al cine y la fotografía. Para el responsable del proyecto, lo importante es que el público encuentre variedad: «No buscamos centrarnos en un único autor. Queremos exposiciones colectivas, que el visitante se encuentre con estilos diferentes y que cada visita sea distinta».

La iniciativa responde a una necesidad real de la ciudad. «No lo digo yo, lo dice la gente que nos visita», recalca Ferreiro. «Músicos, escritores o público en general nos transmiten que Vigo necesita un espacio donde puedas ir a tomar un café y, al mismo tiempo, asistir a un concierto, una presentación de libro o una exposición. Y es que cada vez hay menos lugares para los artistas».

Se trata de crear un foco cultural en Vigo

Esa reflexión conecta con una de las paradojas que atraviesa la escena cultural: Galicia cuenta con una generación de músicos formados en conservatorios de primer nivel, muchos de ellos con carrera internacional, pero apenas existen espacios donde puedan tocar con regularidad. Vitruvia pretende cubrir parte de ese vacío. «Se da una coincidencia en el tiempo», apunta Ferreiro. «Hay muy buenos músicos en Galicia y hay muy pocos escenarios disponibles. Queremos ser ese lugar donde puedan mostrar su trabajo».

Un espacio para divulgar cultura

La cercanía de la nueva ubicación con otras instituciones culturales de la ciudad también refuerza el proyecto. A escasos metros se encuentra el teatro Afundación, donde Vitruvia colabora en la organización de un festival de música clásica y jazz. «Hay una mayor conexión con ese festival y con la actividad cultural de la zona», explica su propietario.

La clave, insiste Ferreiro, está en la calidad. Tanto en el producto hostelero como en la propuesta artística y en el propio espacio. «La cuestión es apostar siempre por la calidad. Si el café que sirves es bueno, si la propuesta musical está cuidada y si el lugar resulta atractivo, acabas generando un público heterogéneo. Esa es una de nuestras señas: en Vitruvia había estudiantes y gente más mayor, público muy diverso, porque el espacio resultaba atractivo para todos. Queremos mantener eso en esta nueva etapa».

El objetivo no es levantar un proyecto elitista, sino un espacio abierto, accesible y cercano. «No hay pretensión de grandeza», aclara Ferreiro. «Se trata de crear un foco cultural en Vigo». Un paso adelante en una ciudad que, según muchos, necesita lugares donde la cultura pueda desplegarse en todas sus formas.