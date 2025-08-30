El motor también debe digitalizarse

Digitalización, transporte inteligente y emprendimiento. Son tres conceptos que están a la orden del día pero pocas veces se aúnan. Hasta ahora. El investigador Jesús Fernando Lampón Caride y otros ocho profesores del departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo trabajan en un proyecto sobre el futuro y la transformación digital en la movilidad e industria del motor, que acaba de recibir una importante subvención de más de 60.000 euros.

Entre sus objetivos, buscan ratificar propuestas como que las políticas deben focalizarse en el apoyo y creación de empresas domésticas vinculadas a las tecnologías de digitalización, conectividad y automatización de vehículos, y en el desarrollo del capital humano y de las capacidades tecnológicas relacionadas con estas nuevas tecnologías de movilidad.

Esto revertirá, no sólo en mantener el empleo en la nueva industria del automóvil, sino en tener un empleo de mayor nivel de cualificación. Además, implicará fortalecer el desarrollo tecnológico de esta industria. Por tanto, la investigación tiene impacto en los retos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, en su búsqueda de un crecimiento sostenible, mediante el desarrollo de una industria competitiva, el liderazgo tecnológico y empresarial y el incremento de las capacidades de innovación de la economía española.

En cuanto el impacto para la sociedad en general, los resultados contribuirán, por un lado, a un mejor conocimiento de los servicios de movilidad, y que son relevantes para la sociedad. Aspectos como el grado de adopción de los servicios autónomos de entregas puerta a puerta a través de aplicaciones móviles, servicios remotos de seguridad (cifrado de claves, autentificación para desbloqueo del vehículo, integración con sistemas domóticos), o servicios a la carta vía plataforma digital basados en datos generados por el propio vehículo, son desgranados en su investigación.

En cuanto al impacto científico que se pretenden conseguir con esta propuesta es la de consolidar una red de investigación de carácter multidisciplinar en torno a la nueva movilidad liderada desde España, en particular, desde la universidad que participa en esta propuesta (UVigo). Diferentes actividades han sido ya desarrolladas para iniciar este camino, que sin duda con esta propuesta permitirán su consolidación y realidad en el corto plazo.

Se trata de un proyecto de carácter trianual (2025-2027) en le que se buscará también conocer la distribución del poder y el control sobre las actividades de valor añadido en la industria del automóvil entre los nuevos actores de movilidad y los actores tradicionales de esta industria (fabricantes de automóviles y de componentes).