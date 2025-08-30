La concentración de pisos turísticos que se ofertan en la ciudad dobla la media estatal

La presión de las viviendas de uso turístico (VUT) se reduce en España, pero no cesa en Vigo, a la espera de conocer los efectos de la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el pasado miércoles, ya que el documento incorpora importantes restricciones para este tipo de alojamientos –deberán tener una entrada independiente del resto de pisos y serán calificadas como uso hotelero o terciario– y de la futura ordenanza que definirá nuevas medidas.

Mabrian, empresa de inteligencia turística y asesoría para destinos, ha realizado un estudio que concluye que en España hay 6,6 VUT por kilómetro cuadrado de superficie, una concentración que ha bajado en un año desde las 6,8. Tomando como referencia los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa en alrededor de 1.400 los pisos turísticos que se comercializan en Vigo en las principales plataformas de internet, y cruzando esa cifra con los 109 kilómetros cuadrados de superficie de la ciudad, el índice de concentración asciende a casi el doble que la media española, con 12,7 viviendas por kilómetro cuadrado.

La diferencia sería todavía mayor si se toma como referencia el número de inmuebles que se han inscrito en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (Reat) de la Xunta, que a 1 de agosto ya cifraba en 2.429 los pisos cuyos propietarios han dado el paso para poder operar legalmente con uso turístico. Analizando ese dato y el de la superficie de Vigo, saldrían más de 22 VUT por kilómetro cuadrado, cerca de cuatro veces más que la media estatal.

El estudio elaborado por Mabrian incluye también los resultados por provincias, incluyendo a la de Pontevedra entre las que más han reducido su parque de viviendas de uso turístico desde agosto de 2024, pasando de 6 a 5,32 por kilómetro cuadrado, lo que demuestra que Vigo está muy por encima de la media provincial en la proliferación de este tipo de alojamientos para visitantes.

Concentracion de viviendas de uso turistico en Galicia. / Hugo Barreiro

En el ranking de provincias españolas, según el trabajo de esta empresa especializada, Málaga es la que cuenta con una mayor densidad de alojamientos vacacionales por kilómetro cuadrado, con un total del 19,31. Completan el podio Alicante y Madrid, con 18,80 y 16,04, respectivamente. También figuran como destinos más saturados por pisos turístico las provincias de Las Palmas (15,09), Santa cruz de Tenerife (13,57).

Municipios

Aunque Vigo es dentro de Galicia, con diferencia, la ciudad que más viviendas de uso turístico contabiliza, la menor extensión de A Coruña –cuya superficie abarca únicamente 37,8 kilómetros cuadrados, casi tres veces menos que la urbe olívica–la convierte en que más presión soporta por parte de las VUT, al estar activas un total de 736, lo que supone 19,5 por cada kilómetro cuadrado de territorio.

La diferencia de Vigo con las otras cinco ciudades de la Comunidad es notable. Así, en Ourense –cuya superficie es similar a la del municipio vigués–, la concentración de pisos turísticos se reduce hasta los 3,9 por cada kilómetro cuadrado, mientras que en Ferrol la intensidad se reduce a los 3,3.

Completan el listado las ciudades de Pontevedra, donde hay 2,9 VUT por kilómetro cuadrado, Santiago (con 2,3) y Lugo, donde la presión baja a las 0,6 viviendas por kilómetro cuadrado.

Un 25,9% más de VUT inscritas en la Xunta en un año

En apenas 12 meses, las viviendas de uso turístico inscritas en el registro autonómico crecieron un 25,9%, pasando de las 1.929 a las 2.429, según se puede comprobar en la última actualización publicada por la Axencia de Turismo de Galicia. Esto supone que, en este verano, la ciudad olívica esté en disposición de ofertar más de 11.200 plazas en este tipo de alojamientos, a la espera de saber qué ocurre a partir de ahora tras la entrada en vigor del nuevo PXOM y de la tramitación de la futura ordenanza que regulará las VUT.En las siete ciudades gallegas, únicamente Santiago presenta un descenso interanual en este tipo de alojamientos turísticos.