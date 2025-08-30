Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacúan en helicóptero a una mujer desde las Cíes con graves problemas respiratorios

El traslado al hospital tuvo que efectuarse de manera urgente

Imagen de archivo de un helicóptero del 061, en Cíes

Imagen de archivo de un helicóptero del 061, en Cíes / Cedida

R. V.

Una mujer de mediana edad con graves problemas respiratorios ha tenido que ser evacuada de las islas Cíes este sábado. El traslado al hospital se ha tenido que realizar de forma urgente y en helicóptero.

Según informa la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático, la evacuación se ha realizado esta tarde coordinada por el personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas, con colaboración entre el servicio de enfermería del espacio natural, el de socorrismo del Concello de Vigo y Protección Civil.

Evaluada la situación, el 061 decidió realizar una evacuación urgente en helicóptero, coordinado con el 112, rumbo al Hospital Álvaro Cunqueiro.

