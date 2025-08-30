Las ETT hacen su agosto con los refuerzos estivales de personal

El verano Vigo es otra. Las playas se llenan de movimiento, los eventos florecen en cada esquina y las terrazas se llenan. Pero mientras muchos disfrutan de tiempo libre y vacaciones, otros se enfundan el uniforme para lanzarse en la gran campaña de empleos temporales que cada año llena la ciudad de movimiento.

Fábricas del puerto, hoteles y festivales de música, la ciudad vive un auténtico torbellino de trabajo estacional que, aunque no lo parezca, sostiene gran parte de la economía local en los momentos más cálidos. Empresas de contratación temporal (ETT) como Randstad, Nortempo, Eurofirms o Synergie confirman la existencia de muchas oportunidades pero también de muchas vacantes sin cubrir.

Si algo caracteriza Vigo es su puerto, uno de los más importantes del Atlántico europeo y un motor clave para la ciudad. En época estival, además de su actividad habitual, genera importante demanda de carga y descarga de mercancía.

Entre los principales perfiles más solicitados se encuentran los estibadores, los operarios de manipulación y trabajadores del frío industrial, muchos de ellos vinculados al atún, uno de los productos estrella de la temporada. Las empresas pesqueras dan prioridad a candidatos con buena forma física y agilidad para poder responder a los ritmos exigentes de trabajo, más allá de la edad.

Vinculado con el puerto, hay otro hervidero que no da tregua en verano: las fábricas de conservas y productos congelados. Aquí el pescado no solo se consume sino que se transforma y exporta y, en plena campaña, estos centros trabajan al máximo. Operarios de línea, personal de limpieza de pescado y manipulares son los perfiles más buscados, con o sin experiencia.

Más allá del puerto y su bullicio, la hostelería es otro de los principales frentes. El aumento de turistas, los festivales de música de la zona y los eventos por la ría, hacen que la demanda de camareros, camareras de piso, ayudantes de cocina y recepcionistas aumenten. Más que la experiencia, en estos puestos exigen buena presencia, disponibilidad para trabajar fines de semana y destinos, y tolerancia al ritmo acelerado. Aunque también se necesitan montadores de estructuras metálicas para festivales y conciertos.

El otro gran pilar industrial de la ciudad es la automoción que sigue solicitando soldadores y técnicos con formación profesional, especialmente para cubrir picos en la cadena de producción de las empresas. Estos puestos son más especializados por ello hay una mayor escasez en los puestos.

El mercado del trabajo temporal en Vigo vive su pico en verano, con cientos de vacantes disponibles en sectores clave. Las ETT coinciden en que hay oferta, hay demanda y hay urgencia, pero también hay una dificultad real para encontrar candidatos disponibles y dispuestos.