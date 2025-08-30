Denuncian el abandono «total» de instalaciones deportivas municipales
La valedora do Pobo pide información al Concello
El enfado de usuarios de las instalaciones deportivas municipales de Samil, O Berbés y el Carmen por su estado de «abandono total» motivó un nuevo acto de protesta. Por la tarde, convocados por los afectados y la Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec), la entrada del gimnasio de O Berbés fue testigo de una concentración, a la que asistieron representantes de la oposición, tanto del PP como del BNG.
«Recibimos un comunicado da valedora do Pobo de Galicia informando que, despois de reclamarlle documentacion ao Concello, non lle enviou nada, polo que enviou ao Concello unha nova notificación», indicó la federación vecinal antes de señalar que «o enfado dos usuarios e usuarias é entendible esta semana, co Carmen pechado». «O Berbés sufriu peches toda a semana», añadió.
Lamenta «que as instalacións presentan deficiencias», con «duchas de agua fría». «Un día, ata se atoparon usuarios empregando unha mangueira. Esta situación supón unha grave irregularidade administrativa, xa que incumpre os deberes básicos de seguridade e protección ás persoas usuarias, ademais de fomentar prácticas contrarias á legalidade. O feito de que un servizo público municipal se atope nesta situación vulnera os dereitos da cidadanía», critica.
