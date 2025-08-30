Centenares de personas claman en Samil y en Bouzas contra el «genocidio» en Gaza
Los manifestantes marcharon en apoyo a la Flotilla Sumud Global, que llevará ayuda humanitaria a la Franja
Bajo el lema «Contra o xenocidio e en apoio á Flotilla Sumud Global», plataformas como Movemento Global a Gaza-Galiza llamaron a la población a salir a la calle para manifestarse en varios puntos de Galicia.
En Vigo, por la mañana, unas 200 personas se concentraron en Bouzas con banderas de Palestina al grito de «Non é unha guerra, é un xenocidio» y, por la tarde, más de medio millar de ciudadanos recorrieron la playa de Samil tras partir desde la de O Tombo do Gato.
La Flotilla Sumud Global que trata de llevar ayuda humanitaria hasta la Franja y que partirá este domingo 31 de agosto desde distintos puertos internacionales para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel.
Las de Vigo no fueron las únicas concentraciones que han tenido lugar. Por toda la geografía de la comunidad salieron más manifestaciones, como las que se vivieron en Santiago, Ferrol, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Fisterra, A Illa de Arousa, Sanxenxo o A Guarda. También hay una protesta convocada en Redondela prevista para el 1 de septiembre en la Praza do Concello.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega