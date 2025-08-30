Centenares de personas claman en Samil y en Bouzas contra el «genocidio» en Gaza

Bajo el lema «Contra o xenocidio e en apoio á Flotilla Sumud Global», plataformas como Movemento Global a Gaza-Galiza llamaron a la población a salir a la calle para manifestarse en varios puntos de Galicia.

En Vigo, por la mañana, unas 200 personas se concentraron en Bouzas con banderas de Palestina al grito de «Non é unha guerra, é un xenocidio» y, por la tarde, más de medio millar de ciudadanos recorrieron la playa de Samil tras partir desde la de O Tombo do Gato.

Concentración contra el genocidio en Gaza frente al Liceo de Bouzas / Marta G. Brea

La Flotilla Sumud Global que trata de llevar ayuda humanitaria hasta la Franja y que partirá este domingo 31 de agosto desde distintos puertos internacionales para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel.

Las de Vigo no fueron las únicas concentraciones que han tenido lugar. Por toda la geografía de la comunidad salieron más manifestaciones, como las que se vivieron en Santiago, Ferrol, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Fisterra, A Illa de Arousa, Sanxenxo o A Guarda. También hay una protesta convocada en Redondela prevista para el 1 de septiembre en la Praza do Concello.