El BNG pide información sobre la nueva empresa municipal de vivienda
El BNG exige al gobierno local «que aclare en que punto se atopa o proceso de constitución da anunciada empresa municipal de vivenda». «Pasados máis de dous meses desde que o alcalde fixese pública a súa creación e logo de que, no pleno do 11 de agosto, se destinara unha partida de 4,5 millóns para esta finalidade», la formación denuncia que, «nada se sabe sobre os avances reais da iniciativa».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- La ciudad enciende su nueva brújula