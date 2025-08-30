El BNG pide información sobre la nueva empresa municipal de vivienda

El BNG exige al gobierno local «que aclare en que punto se atopa o proceso de constitución da anunciada empresa municipal de vivenda». «Pasados máis de dous meses desde que o alcalde fixese pública a súa creación e logo de que, no pleno do 11 de agosto, se destinara unha partida de 4,5 millóns para esta finalidade», la formación denuncia que, «nada se sabe sobre os avances reais da iniciativa».