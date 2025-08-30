As Ninguéns pide mejorar el acceso a la vivienda por su décimo aniversario

La necesidad de dar vida a un colectivo para que la población incapaz de cubrir las necesidades básicas pudiera dirigirse a instituciones públicas y pedir mejoras en la justicia social. Este fue el germen del foro socioeducativo Os Ninguéns, que, en su décimo aniversario, muda de nombre: As Ninguéns. Adopta el femenino porque son las mujeres las que destacan entre las personas empobrecidas de la ciudad. Así lo explica Antón Bouzas, que deja la coordinación de la entidad cuando sopla las 10 velas. Coge el relevo David Prieto con un claro objetivo: continuar la lucha por el cumplimiento del derecho a una vivienda. «Dedicareime á formación e sensibilización en espazos sociocomunitarios e académicos, como viñamos facendo», avanza Bouzas.

El hasta hace poco coordinador de As Ninguéns mira por el retrovisor para recordar los inicios del colectivo. Sus cimientos los pusieron personas de la ciudad con experiencia en el trabajo sociovecinal y en un entorno «con poboación diana que vivía e vive no limiar da pobreza ou en pobreza severa». «Daquela, consideramos importante e necesario poñer en marcha un colectivo que fora un instrumento transformador e un espazo de encontro para unhas relacións solidarias e entre iguais, poñendo o acento en persoas sen fogar, parados de longa duración, perceptores de prestacións sociais, traballadores continuos/discontinuos e estacionais, cidadáns no mercado laboral non regulado e somerxido, mulleres en situación de prostitución-pobreza, inquilinas que, contra a súa vontade, non poden pagar o aluguer das vivendas e entran en situacións de desafiuzamentos e chabolistas», explica.

Entre los mayores contratiempos de As Ninguéns en estos 10 años, Bouzas cita la dificultad de «motivar a poboación diana a participar nas xestións ante as institucións públicas e nas mobilizacions encamiñadas a visualizar colectivamente os dereitos da xustiza social, fundamentalmente, vivenda confortable e permanente e vida laboral permanente con salarios que cubran necesidades básicas». Reclama que, «cando esto non é posible no mercado laboral, as institucións públicas deben garantir as prestacións sociais e estabilidade económica». «Que as persoas que non cubren necesidades básicas e foron expulsadas do estado de benestar social teñan servizos sociais que retornen a esta poboación ás clases medias, que a escaleira de ascenso da pobreza ás clases medias sexa robusta, segura e eficaz e remate coa pobreza severa que ten efectos crueles, como morte prematura, exclusión social e aporofobia, e que os fillos e fillas da pobreza non hereden esta inxusta situación, evitando os trastornos biopsicosociais», relata.

Preguntado por si ha mejorado la situación en la ciudad con respecto a la pobreza en estos últimos 10 años, destaca que sí ha habido avances, «pero apenas os percibe a veciñanza e chegan só a unha minoría». «As persoas sen fogar e as que perden a vivenda estable seguen padecendo unha escasa atención, case testemuñal. Xunta e Concello de Vigo deben garantir prazas residenciais para persoas sen fogar e asegurar o dereito a unha vivenda en réxime de aluguer público permanente. Temos que subliñar que existe unha certa esperanza no recente plan municipal de vivendas públicas, que se aprobou recentemente no pleno do Concello, sempre cando esas vivendas públicas se ofrezan con urxencia á poboación da que estamos a falar», destaca Bouzas, que invita a la ciudadanía a empezar una transformación individual en la lucha contra la pobreza para que se contagie al resto de la sociedad.

Retos de la nueva etapa

David Prieto se marca como meta «ampliar la base de colaboradores para presionar cada día más a las administraciones públicas, haciendo hincapié en una parte de la gente joven que está concienciada en defender los derechos humanos, muy activa en movimientos como el feminismo y el ecologismo». «Este es uno de los motivos que nos llevó a integrarnos en el Centro Social A Nubeira, donde tenemos nuestro local, compartido con otros colectivos, y donde habrá alguna sorpresa que desvelaremos próximamente», anota antes de destacar «la lucha contra el genocidio del pueblo palestino».