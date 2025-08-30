El alcalde critica a la ministra y al conselleiro por los exámenes MIR
El alcalde, Abel Caballero, volvió a criticar la exclusión de Vigo como sede de los exámenes MIR y, nuevamente, responsabilizó al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño (PP), pero también a la ministra, Mónica García (Sumar), «que no se entera». «Les seguiré diciendo que tienen que rectificar», apuntó antes de insistir en que el PSOE llevará esta cuestión al Congreso, al Senado y al próximo pleno del Concello.
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- La ciudad enciende su nueva brújula