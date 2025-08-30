El alcalde critica a la ministra y al conselleiro por los exámenes MIR

El alcalde, Abel Caballero, volvió a criticar la exclusión de Vigo como sede de los exámenes MIR y, nuevamente, responsabilizó al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño (PP), pero también a la ministra, Mónica García (Sumar), «que no se entera». «Les seguiré diciendo que tienen que rectificar», apuntó antes de insistir en que el PSOE llevará esta cuestión al Congreso, al Senado y al próximo pleno del Concello.