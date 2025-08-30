Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aguiar defiende que el Concello sí responde a los ediles de la oposición

La concejala socialista Yolanda Aguiar, en respuesta a la acusación del PP, aseguró que «es falso que se deniegue el derecho de acceso a la información de los concejales de la oposición» y reclamó al PP que exija transparencia a la Xunta. Miguel Martín, portavoz del PP, destacó que «faltan por contestar casi 200 preguntas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents