Aguiar defiende que el Concello sí responde a los ediles de la oposición

La concejala socialista Yolanda Aguiar, en respuesta a la acusación del PP, aseguró que «es falso que se deniegue el derecho de acceso a la información de los concejales de la oposición» y reclamó al PP que exija transparencia a la Xunta. Miguel Martín, portavoz del PP, destacó que «faltan por contestar casi 200 preguntas».