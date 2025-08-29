La Xunta insiste: «Nunca se renunciou a fondos estatais para a vivenda»

La Xunta tilda de «falsedade» las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que aseguraba que el Gobierno gallego había renunciado a los fondos para vivienda que el Gobierno se había comprometido a aportar a las comunidades autónomas dentro de un Plan estatal para la construcción de vivienda pública.

«Son informacións que, entendemos, responden a un interese partidista por parte do alcalde, señalan desde la Consellería de Vivenda tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avaló la petición del Concello a la Xunta para que se le transfirieran las competencias al consistorio para crear 1.000 viviendas con esos fondos estatales.

«Debemos lembrar una vez máis que a Xunta non só renunciou a estes fondos, senón que xa mantivemos varias reunións co ministerio co fin de acceder o antes posible a eles», señalan desde la Xunta, dejando claro que Caballero «fala dunha renuncia que nunca se produciu».

Sobre la petición del regidor de una cesión de las competencias, desde el Gobierno autonómico le recuerdan que la legislación atribuye también a los concellos la potestad de promover y gestionar viviendas protegidas, por lo que le piden que «cumpra o compromiso desas 1.000 vivendas e non busque as habituais escusas para incumprir».

En este sentido, insta al Concello a acelerar la construcción de las 27 viviendas de Esturáns, «as únicas que ten en marcha», advirtiendo del riesgo de perder cerca de 1,2 millones de fondos Next Generation.

El Gobierno gallego, además, ve «grave» que el Ministerio todavía no haya remitido un borrador del nuevo Plan de Vivienda, recordando que ya le han trasladado varias cartas urgiendo el documento.

Carta de la conselleira María Martínez Allegue a la ministra Carta de la conselleira María Martínez Allegue a la ministra

Asimismo, la Xunta asegura que su «compromiso» con la ciudad olívica es «incuestionable» y pone como ejemplo actuaciones en Navia con 248 millones comprometidos, el impulso a la rehabilitación del Casco Vello con un desembolso desde 2005 que asciende a 41,5 millones o los dos Proyectos de Interés Autonómico para habilitar suelo para pisos protegidos en el ofimático y en Ramón Nieto.