Los tatuajes ya no son para siempre

El romanticismo, para muchos, no tiene límites. Y cuando desaparece vienen los arrepentimientos. Y si no que se lo digan a las decenas de vigueses que ya están acudiendo al primer centro para eliminar tatuajes de la ciudad: ahora pueden quitarse el nombre del ex que un día se tatuaron en demostración de su amor.

Ray Studios, una empresa francesa para eliminar grabados en la piel, abrió sus puertas en el número 54 de Urzáiz a principios de agosto, pero hicieron algunos parones y solo funcionaron durante dos semanas. Aún así, fue un éxito: en ese tiempo cumplieron los objetivos del mes.

En la ciudad ya existía la posibilidad de hacer este tratamiento en centros de estética, pero no había un lugar únicamente destinado a ello. Por el momento son dos personas, la manager y un médico, pero pronto se incorporará otro facultativo. Llegan porque hay mercado. La práctica se está convirtiendo en tendencia: un estudio del grupo Lutronic reveló que un 60% de las personas con tatuajes quieren dar marcha atrás.

«Aquí atendemos de todos los tamaños y colores, podríamos quitar cicatrices también porque el láser lo permite, pero quisimos especializarnos», cuenta Bárbara, la responsable de Ray en Vigo. Trabajan con un sistema que penetra en la piel y fragmenta el pigmento. Después no queda nada: «Los otros tipos de láser pueden quemar la piel y dejar un relieve. Pero no es el caso», indican.

¿Quién va?

El cliché de llevar el nombre de un ex pintado es real. Es uno de los perfiles que acude a este tipo de clínicas y se deja cientos de euros en sacar a esa persona de su vida. También hay quien va justo el día después de tatuarse porque no le gusta como le queda lo que se hizo: «En este caso deben esperar un tiempo para que podamos realizar nosotros el tratamiento. Tiene que sanar», dicen desde la clínica.

Otro caso es el de los que ya no se sienten identificados con lo que eligieron y quieren volver a partir de cero.

Aunque tienen un público muy extenso a nivel edad, hay un perfil mayoritario de adultos de entre 40 y 65 años que van a corregir «errores de su juventud». Pero también son comunes aquellos que llegan con la mayoría de edad recién cumplida.

Son pintadas por lo general visibles, más comúnmente en los brazos, pero también en las piernas y en la espalda.

Los precios

No estamos ante una práctica barata. De hecho, es mucho más económico hacer el tatuaje que quitarlo. Hay que darse varias sesiones y el precio varía dependiendo del tamaño. Como mínimo, el gasto parte de 700 euros, en el caso de un grabado de entre uno y cinco centímetros, y asciende hasta los 2.100 si mide más de 100. Con todo, el centro se adapta a cada caso y necesidad, pues también entran en juego características como el color.

Cuentan con seguir teniendo éxito, pues en verano son muchos los que no se atreven a empezar por si pudiesen verse perjudicados por el sol.