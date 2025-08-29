«Peiraos do Solpor» echa ‘raíces’ en la ría con el hormigonado

Con solo la punta del iceberg de forma visible, pero Peiraos do Solpor ya echa raíces en la ría de Vigo. El proyecto del Puerto de Vigo para un observatorio submarino frente a la terminal de Bouzas entró estos días en una de sus fases más espectaculares con el hormigonado de sus cimientos bajo las aguas. Estas labores, que durarán unas 38 horas, llegan una vez se ha concluido la estructura metálica en los astilleros de Cardama, a menos de un kilómetro en línea recta de su ubicación final.

Trabajos en los astilleros Cardama / FdV

Desde ese momento tendrán que dejar pasar un mes para el fraguado y solidificación del hormigón antes de realizar las pruebas de estanqueidad del citado visor. En ese sentido, los cálculos han tenido que asegurar la resistencia al oleaje, completando esta misma semana la colocación de los pilotes sobre los que apoyarán las pasarelas y plataformas desde el paseo de los Peces hasta el faro-visor.

El siguiente paso será el desplazamiento y redistribución de sedimentos en el lecho marino, «aplanando» así la base sobre la que se construirá una estructura cuyo peso se acerca a las mil toneladas. En ese sentido una de las operaciones «críticas» será la consecución de la horizontalidad y el traslado, con dos remolcadores, para el fondeado del visor. En él llenarán con agua los tanques de lastre hasta su inmersión total y colocación con «procesión milimétrica», tal y como explican desde la Autoridad Portuaria. Así, el objetivo es que pueda estar en funcionamiento en el primer semestre del próximo año.

El presidente del ente, Carlos Botana, insiste en que «el fin de esta obra emblemática es acercar la importancia de la biodiversidad marina a la ciudadanía», combinando visitas educativas con las turísticas o generales. Además, el ambicioso proyecto que fue galardonado con varios premios a nivel internacional dentro de la estrategia Blue Growth sigue «estrictos criterios de protección ambiental» hacia la flora y fauna. Peiraos do Solpor cuenta con un presupuesto de más de 5 millones, de los que casi el 80% proceden de fondos Next Generation.