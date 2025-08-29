El PP exige a Caballero que responda a la oposición

El PP de Vigo exige a Abel Caballero que «cambie de actitud» en el nuevo curso político y cumpla con su deber de responder a las preguntas formuladas por la oposición y ha denunciado el «obstruccionismo» del regidor, que acumula en este mandato más de 200 cuestiones sin contestar al grupo popular.

El portavoz del PP en el Concello de Vigo, Miguel Martín, ha recordado que el gobierno local está obligado a responder a las preguntas que realizan los partidos de la oposición, ya sea in situ de viva voz o por escrito en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Sin embargo, lleva años incurriendo en un «gravísimo y reiterado incumplimiento» del Reglamento Orgánico Municipal. Se trata de cuestiones trasladadas principalmente en las comisiones informativas mensuales, pero también en los plenos de la corporación municipal y que atañen a diversos temas, desde impuestos hasta transporte urbano, pasando por política social o inversiones.