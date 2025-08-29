Portugal y EE UU centran el interés extranjero en el alquiler en Vigo y provincia

El interés por alquilar una vivienda en la ciudad es internacional. Según se recoge en un estudio de Idealista publicado recientemente en base a los datos recogidos en el primer trimestre de este año, destacan las visitas al portal inmobiliario de personas de Portugal, Estados Unidos y Argentina que buscan piso o casa en Vigo o el resto de la provincia. Suponen un 8,8% del total de las búsquedas registradas por esta firma especializada, la que más ofertas aglutina. Es decir, los foráneos están detrás de 9 de cada 100 pesquisas, aproximadamente.

El estudio indica que la provincia de Pontevedra, con Vigo a la cabeza en cuanto a oferta de alquiler, ocupa el décimo séptimo lugar en el ranquin de interés extranjero: en la mitad de la tabla. Su porcentaje está lejos de los territorios que ocupan la parte alta. En Baleares, se supera el 29%. En Alicante, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, el interés extranjero en arrendamientos ofertados es del 27,4%, 25,7% y 21,9%, respectivamente. Guadalajara, Huesca y Álava cierran la lista, con porcentajes bastante más bajos: 3,8%, 4,4% y 4,4%, respectivamente.

Del estudio, como indican desde Idealista, se extrae que, «en general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes del extranjero». Destaca la fuerte demanda de ciudadanos de países europeos como Alemania, el Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde Estados Unidos, Argentina, Marruecos o Colombia. En el caso de Pontevedra, golean los portugueses, con un 22% de presencia. Detrás, los estadounidenses (11%). Cierra el podio Argentina (7%).

Visitas a Idealista de ciudadanos de otros países interesados en la vivienda de alquiler / Hugo Barreiro

Interés de Cuba, Portugal, Estados Unidos o Argentina

Pontevedra es la provincia gallega que más atracción genera entre los extranjeros que buscan una vivienda para alquilar. A nivel autonómico, le siguen Ourense, con un 8,2% (15% de Portugal, 15% de Estados Unidos y un 8% de Cuba); Lugo, con un 8,1% (12% de Estados Unidos, 10% de Cuba y 9% de Portugal); y A Coruña, con un 7% (13% de Estados Unidos, 9% de Argentina y 8% de Portugal). Con cifras similares a la de Pontevedra, aparecen Madrid, Badajoz, Guipúzcoa y Jaén en base a la información recabada por Idealista en el primer trimestre.

En el informe, se puede apreciar el interés de los portugueses por zonas fronterizas. Lideran las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%) y Ourense (15%). Andorra encabeza el interés por Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza, con un 10% de la demanda foránea, en Valladolid. Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior: Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.

Idealista muestra más de 450 anuncios de pisos y casas en alquiler a un precio medio de 12,59 euros el metro cuadrado. El más barato: 480 euros por un estudio en O Calvario de 30 metros cuadrados en una segunda planta sin ascensor. Ayer por la tarde, solo tres bajaban de los 500 euros. Y no llegaban a la veintena los ofertados por menos de 600 al mes.