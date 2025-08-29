Portugal y EE UU centran el interés extranjero en el alquiler en Vigo y provincia
Las búsquedas en el portal inmobiliario Idealista por parte de ciudadanos de otros países suponen cerca del 9% del total, la cifra más alta de Galicia
Argentina completa el podio
El interés por alquilar una vivienda en la ciudad es internacional. Según se recoge en un estudio de Idealista publicado recientemente en base a los datos recogidos en el primer trimestre de este año, destacan las visitas al portal inmobiliario de personas de Portugal, Estados Unidos y Argentina que buscan piso o casa en Vigo o el resto de la provincia. Suponen un 8,8% del total de las búsquedas registradas por esta firma especializada, la que más ofertas aglutina. Es decir, los foráneos están detrás de 9 de cada 100 pesquisas, aproximadamente.
El estudio indica que la provincia de Pontevedra, con Vigo a la cabeza en cuanto a oferta de alquiler, ocupa el décimo séptimo lugar en el ranquin de interés extranjero: en la mitad de la tabla. Su porcentaje está lejos de los territorios que ocupan la parte alta. En Baleares, se supera el 29%. En Alicante, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, el interés extranjero en arrendamientos ofertados es del 27,4%, 25,7% y 21,9%, respectivamente. Guadalajara, Huesca y Álava cierran la lista, con porcentajes bastante más bajos: 3,8%, 4,4% y 4,4%, respectivamente.
Del estudio, como indican desde Idealista, se extrae que, «en general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes del extranjero». Destaca la fuerte demanda de ciudadanos de países europeos como Alemania, el Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde Estados Unidos, Argentina, Marruecos o Colombia. En el caso de Pontevedra, golean los portugueses, con un 22% de presencia. Detrás, los estadounidenses (11%). Cierra el podio Argentina (7%).
Interés de Cuba, Portugal, Estados Unidos o Argentina
Pontevedra es la provincia gallega que más atracción genera entre los extranjeros que buscan una vivienda para alquilar. A nivel autonómico, le siguen Ourense, con un 8,2% (15% de Portugal, 15% de Estados Unidos y un 8% de Cuba); Lugo, con un 8,1% (12% de Estados Unidos, 10% de Cuba y 9% de Portugal); y A Coruña, con un 7% (13% de Estados Unidos, 9% de Argentina y 8% de Portugal). Con cifras similares a la de Pontevedra, aparecen Madrid, Badajoz, Guipúzcoa y Jaén en base a la información recabada por Idealista en el primer trimestre.
En el informe, se puede apreciar el interés de los portugueses por zonas fronterizas. Lideran las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%) y Ourense (15%). Andorra encabeza el interés por Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza, con un 10% de la demanda foránea, en Valladolid. Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior: Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.
Idealista muestra más de 450 anuncios de pisos y casas en alquiler a un precio medio de 12,59 euros el metro cuadrado. El más barato: 480 euros por un estudio en O Calvario de 30 metros cuadrados en una segunda planta sin ascensor. Ayer por la tarde, solo tres bajaban de los 500 euros. Y no llegaban a la veintena los ofertados por menos de 600 al mes.
