Pazos de Borbén pone en marcha un proyecto de gestión de residuos
El Concello de Pazos de Borbén ha puesto en marcha un proyecto integral de gestión de residuos gracias a los fondos europeos Next Generation. Concretamente, apuesta por el compostaje doméstico, la recogida separada de aceite de cocina usado para su aprovechamiento posterior y el reciclaje de ropa y calzado de segunda mano. Habrá campañas de sensibilización en los centros educativos.
