Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pazos de Borbén pone en marcha un proyecto de gestión de residuos

El Concello de Pazos de Borbén ha puesto en marcha un proyecto integral de gestión de residuos gracias a los fondos europeos Next Generation. Concretamente, apuesta por el compostaje doméstico, la recogida separada de aceite de cocina usado para su aprovechamiento posterior y el reciclaje de ropa y calzado de segunda mano. Habrá campañas de sensibilización en los centros educativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents