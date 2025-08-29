Pazos de Borbén pone en marcha un proyecto de gestión de residuos

El Concello de Pazos de Borbén ha puesto en marcha un proyecto integral de gestión de residuos gracias a los fondos europeos Next Generation. Concretamente, apuesta por el compostaje doméstico, la recogida separada de aceite de cocina usado para su aprovechamiento posterior y el reciclaje de ropa y calzado de segunda mano. Habrá campañas de sensibilización en los centros educativos.