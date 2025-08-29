La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros

Las tiendas de paquetes perdidos de compañías como Amazon llegan a Vigo de la mano de la start-up francesa King Colis. Desde el martes 2 hasta el domingo 7 de septiembre quienes se acerquen al Centro Comercial Vialia podrán comprar paquetes perdidos de comercio electrónico por 1,90 € cada 100 gramos.

La tienda con contenido sorpresa estará ubicada en la plaza central del centro comercial y permanecerá abierta desde las 11.00 hasta las 21.00 horas. Esta iniciativa llega por primera vez a Galicia después de triunfar en ciudades como Madrid, Zaragoza o Granada, con un total de 26.500 visitantes y más de 31 toneladas de paquetes vendidos en España.

Desde el año 2023, King Colis compra paquetes perdidos de comercio electrónico «para darles una nueva vida». Los paquetes se ponen a la venta en su sitio web o a través de tiendas efímeras en grandes centros comerciales en toda Europa. «Un enfoque eco-responsable que permite reducir la huella ecológica causada por los residuos», aseguran.

¿Cómo funciona la tienda Pop-Up?

El funcionamiento de estas tiendas es particular. Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir en la tienda tantos paquetes como deseen. Parte de la gracia es que está prohibido abrir los paquetes antes de la compra. Estos paquetes extraviados se venden por peso.

El precio por 100 gramos para los paquetes 'Estándar' es de 1,90 euros. En cuanto a los paquetes 'Premium', el precio por cada 100 gramos es de 2,79 euros. Para los más impacientes, existen 'fast passes' para quienes quieren evitar las colas disponibles en la web de la compañía.

La categoría de los paquetes depende de su origen. Los paquetes 'Estándar' vienen de grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos fabricados en Asia. Por su parte, los paquetes 'Premium' provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount.

Una solución divertida para un gasto excesivo

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos.

Con la aparición de empresas como King Colis estos paquetes reciben una nueva oportunidad. El CEO y cofundador de King Colis, Killian Denis, comenta que el concepto de las tiendas Pop-Up «siempre es divertido y emocionante».

«Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes», asegura el empresario. La compañía asevera que convierte su lucha contra el despilfarro en un concepto que «es un poco como jugar a la lotería».

Los paquetes se venden al peso a precios muy atractivos. Los vigueses que acudan al pop-up pueden comprar tantos kilos de paquetes perdidos como deseen y descubrir qué tesoros esconden. Las sorpresas y las oportunidades están garantizadas.