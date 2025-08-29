«OK» del Concello al nuevo macroparque de juegos en Vigo

Paso adelante del Concello para hacer realidad el macroparque infantil de la Plaza Fernando Elorrieta Rey, en O Calvario, actuación anunciada hace más de año y medio. La Junta de gobierno local validó la reforma de este enclave en más de 1.000 metros cuadrados por un importe superior a los 760.000 euros. Está ubicada entre la avenida de Emilio Martínez Garrido y las calles Palencia, Portela y Jesús Fernández. El alcalde, Abel Caballero, aseguró que su transformación respetará la masa arbórea de la plaza, que permitirá generar sombra natural.

Tendrá dos áreas diferenciadas. En la zona norte, con una superficie de unos 490 metros cuadrados, se instalarán los juegos para los más pequeños, con elementos para estimular el tacto y la vista con el fin de promover la socialización y la creatividad, así como otros para ejercitarse físicamente. El suelo de caucho formará relieves. Además, habrá un tobogán, una tirolina, columpios, camas elásticas, elementos musicales y flores parlantes.

Infografía del nuevo macroparque. / FdV

En la parte sur, la superficie será de 386 m². Está planificada para los niños de mayor edad, con juegos de habilidad y equilibrio: la oferta será más activa y dinámica con la incorporación de elementos de balanceo y rotativos. La joya de la corona será la gran red con una cabaña de madera de robinia de la que partirá un gran tobogán. El macroparque infantil dispondrá de vallado perimetral con burladeros ornamentales y motivos florales situados en el sendero de acceso que lo atraviesa. Asegura el Concello que se garantizará la entrada a personas con movilidad reducida. Habrá nuevos bancos y papeleras y una instalación de recarga solar para los dispositivos móviles.

Fernando Elorrieta, fallecido en 1999, presidió la Asociación de Comerciantes de O Calvario, dirigió la Academia Nós y fue vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.