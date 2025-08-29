Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oia se prepara para ‘The Wild’

Alexia M. Brunet

La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, presentó ayer el festival The Wild junto a la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, y el director de la Agencia gallega de Industrias Culturales, Jacobo Sutil. Esta cita se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el parque forestal de san Miguel de Oia. Este evento multidisciplinar combina música en directo, cine medioambiental, actividades familiares, artesanía y gastronomía.

El cartel musical contará con Ilegales, una de las bandas de referencia de rock en español, junto a grupos gallegos, bandas y talentos emergentes. También habrá espectáculos infantiles como talleres y una «andaina», uniendo música, cultura y naturaleza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents