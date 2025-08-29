Oia se prepara para ‘The Wild’
La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, presentó ayer el festival The Wild junto a la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, y el director de la Agencia gallega de Industrias Culturales, Jacobo Sutil. Esta cita se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el parque forestal de san Miguel de Oia. Este evento multidisciplinar combina música en directo, cine medioambiental, actividades familiares, artesanía y gastronomía.
El cartel musical contará con Ilegales, una de las bandas de referencia de rock en español, junto a grupos gallegos, bandas y talentos emergentes. También habrá espectáculos infantiles como talleres y una «andaina», uniendo música, cultura y naturaleza.
