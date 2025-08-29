La jueza ordena la obtención de ADN del presunto agresor sexual de Vialia

Uno de los grupos delictivos que se ha mantenido al alza en los últimos años es el de los que se cometen contra la libertad sexual. Uno de los casos más graves de este 2025 se remonta a hace dos meses, al 26 de junio, cuando un hombre era detenido por la Policía Nacional por supuestamente agredir sexualmente a un adolescente de 17 años de edad en los baños del centro comercial Vialia. Tras el arresto, su identificación puso al descubierto el grave antecedente penal que tenía a sus espaldas: una condena de 25 años de prisión por haber violado y matado a un niño de solo dos años en 1999, un caso ocurrido en la calle Torrecedeira que causó gran conmoción en aquel momento. Con esta sentencia en su historial y dados los indicios existentes en su contra por lo que acababa de suceder en Vialia, la jueza instructora ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Una medida que acaba de ratificar la Sección Quinta, la sala penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo.

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 2. Junto a la comparecencia celebrada con motivo del pase a disposición judicial de Francisco Javier Campos Triñanes –que se acogió a su derecho a no declarar–, la magistrada ya dispone también del testimonio del adolescente, que en sede judicial ratificó lo manifestado en la comisaría de la Policía Nacional. Ahora está pendiente de practicarse una diligencia clave en este tipo de delitos, la genética. La jueza ha ordenado la obtención de una muestra de ADN del investigado, que permanece encarcelado en un centro penitenciario de Lugo.

Cerró la puerta con pestillo

Contra el auto judicial que decretó prisión provisional para este hombre la defensa presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación. Ambos fueron desestimados. El primero por el propio juzgado instructor en julio y el segundo por la Audiencia en un auto con fecha de este pasado 6 de agosto. Pese a que este mes tiene la consideración de inhábil en el ámbito judicial, no lo es para las cuestiones consideradas urgentes, entre las que se encuentran las causas con preso, como sucede con este procedimiento.

En coincidencia con la instructora, la Audiencia considera que existen «indicios racionales suficientes» para acordar la medida privativa de libertad. La defensa negó la existencia del delito, alegando que hubo una «participación activa» del denunciante en el acto sexual, pero los magistrados rebaten este argumento, entre otros motivos, por el propio testimonio del joven, que contó que el investigado lo abordó en uno de los habitáculos de los baños de Vialia, entrando repentinamente tras él y cerrando la puerta con pestillo. El adolescente relató que intentó evitar el ataque, pero en aquel espacio tan pequeño se quedó sin margen de «maniobra» para hacerlo en una situación en la que se vio intimidado y sintió miedo.

El grave antecedente

El presunto agresor sexual ya había sido condenado a 25 años de prisión hace más de dos décadas ya que, tras violar de forma brutal al hijo de dos años de su entonces compañera sentimental en un piso de la calle Torrecedeira, ejerció sobre el menor gran presión sobre el abdomen y le tapó las vías respiratorias, causándole además lesiones y hematomas en múltiples zonas del cuerpo. El niño acabó falleciendo dos días después en el antiguo Hospital Xeral.

El juicio por estos hechos ocurridos en 1999 fue en 2003. En aquella vista se negó a declarar y a quitarse las gafas de sol y la gorra, por lo que llegó a ser expulsado de la sala. La condena inicial fue de 19 años de prisión ya que los jueces calificaron la violenta muerte del bebé de homicidio imprudente al estimar que, pese al proceder «brutal» y «perverso» del acusado, no había quedado acreditada la intención de matar. Pero el Tribunal Supremo corrigió la sentencia, tipificando los hechos de asesinato y elevando el castigo a 25 años. Esta pena se extinguió hace menos de un año, en septiembre de 2024.