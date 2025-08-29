IKEA abre una nueva tienda en Vialia
IKEA abrió ayer su nuevo espacio de planificación en la ciudad en el Centro Comercial Vialia. En la nueva localización, los visitantes podrán disfrutar de una mayor área de inspiración totalmente renovada, con 20 nuevos espacios enfocados en rincones y estancias del hogar; un servicio de planificación de proyectos de decoración y comprar directamente hasta 1000 referencias del surtido.
