Habitat consigue la licencia municipal para levantar 52 pisos frente a Guixar

Casi cuatro años después de pedir la licencia de obra, y tras numerosas correcciones ordenadas por la Xerencia de Urbanismo y el OK de Patrimonio de la Xunta, el departamento municipal concedió a la promotora Habitat el permiso para construir un bloque de viviendas en el número 120 de la céntrica calle Areal, justo enfrente de la estación de trenes de Guixar. La inversión: más de 5 millones de euros.

El proyecto, que sale adelante al amparo del Plan Xeral anterior (el de 1993), incluye cuatro sótanos destinados a garaje-aparcamiento, trasteros e instalaciones; planta baja para accesos, tres locales comerciales, instalaciones y una zona porticada de uso público; y 10 plantas altas para las más de 50 viviendas. Se reconstruirá el edificio catalogado, reproduciendo la fachada principal y modificando la posición de la fachada trasera.