«Lo importante no es ser un grupo ‘mainstream’, sino llegar al público sin forzar, sin poses»

«Que aquí lo malo, en algo bueno, se convierte». Nada mejor que este verso de la canción de «El secreto de las tortugas» de Maldita Nerea para definir el Galicia Fest, el evento que arranca hoy en el muelle de Trasatlánticos y que cierra, mañana sábado, el concierto del grupo murciano a las 01.15 horas.

—Regresan de nuevo a Galicia; se han convertido en un habitual de los festivales locales.

Afortunadamente nos sentimos muy queridos; la última vez fue en A Coruña y una pasada. Además parte de nuestro equipo es de Galicia, así que siempre e es un lugar especial. A Vigo hace muchísimo que no vamos, pero sí confío en que el recibimiento sea el de cantar todas las canciones.

—Aunque son un grupo más que conocido, en un festival siempre encuentran público que nunca les ha escuchado. ¿Qué le gustaría despertar en ellos?

La inmensa mayoría de la gente en un festival no te escucha; eso es así. Por eso lo que intentamos siempre es mostrar nuestra propuesta de una forma honesta. Hay veinticinco mil millones de artistas y para mí la clave es que la gente cante, que esté feliz, que note esta poesía que está en nuestras canciones. Y en este caso, pues queremos estar a altura de la ciudad, dar lo mejor de uno mismo. Y esto es lo que queremos despertar, que canten, que intenten cantar todo.

—Y ya si a partir de ahí empiezan a escuchar Maldita Nerea, mejor que mejor, ¿no?

Claro, si a partir de ahí les resulta increíble, y lo descubren pues mira, es también de lo que se trata. Yo toco madera y al final nos sentimos muy afortunados porque nos va bien. No hacemos mucho ruido, tenemos un perfil discreto pero las canciones nos lo permiten.

—¿Se ha enamorado de algún grupo o artista en un festival?

Pues mira, en mi caso concreto no. Paradojas del destino, no he sido muy consumidor de festivales; prefiero ir a los conciertos que me gustan. En el último que estuve fue para ver un par de proyectos y los dos me sorprendieron. Al final en directo todo te sorprende más; en este caso era Robbie Williams y sabes de él pero cuando lo ves en directo es otra cosa. Me flipó.

—No pertenecen a la escena independiente; son habitual de radios, televisión... pero aún así, ¿qué suponen los conciertos para Maldita Nerea?

Pues mira, yo empecé con esto por un sueño: yo me veía en un concierto pero estaba de espaldas y el público cantaba lo que yo estaba cantando. Y este mismo sueño se da en el directo, se cierra el círculo. Aunque aquí niego la mayor; aunque la gente nos relacione con el mundo «mainstream» (lo que está de moda), no es demasiado «mainstream» lo que nosotros hacemos. Nosotros nunca hemos generado un contenido ‘habitual’, por ejemplo «El secreto de las tortugas» que es nuestra canción más conocida no tiene estribillo, no tiene estructura que se repita, todo lo contrario a lo que marcan los cánones del pop. Y hablamos de filosofía, que tampoco es muy común entre los temas más recurrentes de la música. Tampoco es muy «mainstream» hablar de que estás feliz y que te interesa más el «sí» que el «no», porque ahora ya no genera tanto interés que le digas a alguien «estoy bien»; ahí se acaba la conversación.

—Interesa más el drama.

Claro, y lo entiendo; también tenemos canciones más negativas pero relativizo lo del «mainstream». Tampoco lo es, por ejemplo, nuestro último disco que está centrado en la Educación Primaria; no es muy comercial el tema... Por eso digo que muy «a la moda» no somos pero que tampoco me importa, al contrario.

—El objetivo es llegar al público.

Y llegar como uno es, sin forzar nada, sin poses. Después de tantos años me siento una persona muy afortunada porque a pesar de que no son temáticas muy relevantes para la audiencia sí tienen su espacio.

—Decía en otra entrevista que su mayor miedo era «perder el anonimato». ¿No es el riesgo o el precio que deben pagar los artistas por el éxito?

Muy buena pregunta porque cuando empiezas en esto y ves que la mayoría de proyectos que llegan a lo que se considera ‘éxito’ pierden el anonimato y su vida se transforma mucho, hablamos de perder la libertad de hacer lo que cualquier persona hace en su vida cotidiana. Pensaba que esto no se podía conseguir, pero yo no estaba preparado para perder el anonimato así que me escondí en una marca, que es Maldita Nerea y en un símbolo que es la tortuga. ¿Qué ha pasado años después? Que yo sigo siendo anónimo pero mi proyecto sigue vigente. Tiene su precio claro, no eres tan popular como otros y tienes que esforzarte el doble y reinventándote pero podemos hacerlo.

—¿Con qué palabra le gusta definir al grupo, a este concierto que ofrecerá ahora en Vigo?

Sin ánimo de ser reiterativo, lo que más subrayan las personas que vienen a los conciertos es la sencillez; la gente lo canta todo y cantar es una de las acciones que genera más oxitocina.