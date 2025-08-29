Denuncian una plaza sin cubrir en el Vila Laura

El AMPA Magnolia de EEI Vila Laura expresa su malestar por la falta de respuesta de la Consellería de Educación. Tras la jubilación de una maestra, la plaza sigue sin cubrir a pesar de ser reclamada por el centro y las familias. En las resoluciones provisionales y definitivas de la Consellería de Educación esa plaza no fue incluida, dejando a una de las aulas sin tutoría estable.