El Conservatorio busca un salto de calidad con «Música moderna»

Todavía no suena, pero la posibilidad de contar con una nueva especialidad ya se afina en los despachos. El claustro del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSM) aprobó, por unanimidad, impartir de cara al curso siguiente la especialidad de «Música moderna», un itinerario que se estrenaría a nivel autonómico en un conservatorio —el centro de música moderna de Ponteareas ofrece cursos relacionados con este estilo musical—, ya que el de A Coruña cuenta con la especialidad de «jazz» pero no con la que pasaría a impartir la institución de O Castro.

Para ello, solo resta la autorización de la Xunta de Galicia y la consiguiente dotación de profesorado para impartir esta nueva especialidad. «Sería un salto de calidad», define su director, Esteban Valverde. Actualmente, el CSM de Vigo cuenta con un gran abanico de la itinerarios de Interpretación —canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta, guitarra, instrumentos de cuerda pulsada renacentista y barroca, instrumentos de música tradicional y popular, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, violeta, viola de gamba, violín, violín barroco y violonchelo— al que se le sumaría, con el «OK» de la Consellería de Educación el itinerario de Música moderna.

Esta nueva rama todavía ayudaría a engrosar el perfil heterogéneo del alumnado que, después de varios años, vuelve a rozar el lleno. «Vamos a estar prácticamente al 100%%; para este curso tenemos unas cifra de matriculas en grado mayores de años anteriores. Si antes rozábamos los 300 ahora sí alcanzaremos los 325. Estamos muy contentos con estos datos», explica Valverde, que celebra sobre todo, que nadie encuentre en lista de espera. «Todos los que han aprobado las pruebas de acceso, cuentan con plaza», amplía.

A mayores de los itinerarios orquestales, el centro también oferta estudios en especialidades de creación como Composición y Producción y Gestión, investigaciones como Musicología o dirigidas a futuros docentes como Pedagogía del Lenguaje Musical.

En cuanto al Máster en Creación, Interpretación e Investigación que oferta el Conservatorio Superior desde hace tres años, el interés del alumnado sigue siendo alto. «Sí es verdad que el primer año tuvimos 33 solicitudes y este año estaremos en las 20-25, estamos ahora con la convocatoria extraordinaria. Es un poquito menos pero siguen siendo cifras muy buenas», reconoce el director de la institución musical de O Castro.

En breves celebrarán las pruebas de acceso a este máster, concretamente los días 2 y 3 de septiembre. «Estamos pendientes de nueve personas, muchas esperan a esta segunda criba por si entran en otras especialidades u otros estudios», aclara.

Sin duda, otro de los puntos fuertes de este Conservatorio es su movilidad Erasmus, tanto de alumnado como de profesores. Solo el año pasado fueron más de una veintena los estudiantes de conservatorios y centros musicales (no solo de Europa) los que recalaron en Vigo; al igual que docentes y profesionales de varias instituciones internacionales para ofrecer clases magistrales al alumnado.