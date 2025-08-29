El Concello de Vigo abre expediente al 60% de los VTC que circulan sin permiso por la ciudad

Uber lleva ya más de dos meses operando en Vigo y realizando trayectos urbanos pese a que no cuentan con la pertinente licencia municipal para hacerlo. Se calcula que son en total unos 35 VTC, que son los que solicitaron permiso al Ayuntamiento antes de aterrizar en la ciudad y que les fue denegado.

Pese a ello, continúan transportando pasajeros por la ciudad generando una enorme indignación en el colectivo de taxistas, que consideran que les están haciendo competencia desleal. En dos reuniones celebradas recientemente, el gobierno local trasladó a los máximos dirigentes del sector del taxi en Vigo que ya han expedientado al 60% de los VTC que están circulando de forma irregular por la ciudad olívica al carecer de la pertinente licencia municipal.

Las sanciones superan los 2.000 euros, pero el problema es que se trata de trámites que se pueden eternizar. Y es que hay que tener en cuenta que las multas no las pagan los conductores, sino que lo hace la propia multinacional (Uber), que presenta recursos y judicializa estos expedientes. «Entendemos que haya compañeros que pidan más medidas, pero confiamos en la administración, que siempre nos ha apoyado, y estas cosas van lentas», asegura Alfredo Estévez, secretario de Radio Taxi, la cooperativa que aglutina a la mayor parte de los conductores de Vigo.

Para ir un paso más allá, el Concello ha trasladado a la directiva de la asociación de autopatronos del taxi de Vigo y de la propia cooperativa que está estudiando otro tipo de medidas. Concretamente, se está valorando si existe una vía legal que permita la inmovilización de los coches VTC. Es decir, que la Policía Local pueda parar a los Uber por transportar pasajeros por Vigo sin permiso y, además, que la grúa municipal lleve el coche al depósito como sucede con cualquier vehículo que infringe las normas de circulación.

Desde Radio Taxi insisten en que no se valora en absoluto una gran manifestación contra Uber, como sí se han celebrado en otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona, al considerar que no sería efectiva para frenar a los VTC y que perjudicaría el servicio que se presta a los ciudadanos. Por eso confían en los procesos administrativos abiertos por el Concello de Vigo y por una «huelga a la japonesa», es decir, ofreciendo una mejor atención que convenza a los usuarios, con una mejor flota de vehículos y más trabajo.

Precisamente ponen de ejemplo la votación celebrada a finales de junio en la que se aprobó por una amplia mayoría eliminar el día semanal obligatorio de descanso, por lo que los taxistas pueden trabajar todas las horas que consideren para que siempre haya un servicio disponible para los vigueses, especialmente en momentos de lata demanda como los sábados por la noche o en grandes eventos como O Marisquiño y Conxemar. Una medida en principio temporal que se acabará a mediados del próximo enero y que en todo caso es opcional: los taxistas tienen la libertad de regularse sus horas de descanso y de trabajo.

Los taxistas, convocados el 30 de septiembre a elegir nueva directiva y dar voz a los críticos

Más allá de la llegada de Uber y la tensión que ha generado, lo cierto es que el sector del taxi arrastra una crisis interna desde hace tiempo. Un grupo de críticos considera que la gestión de la actual directiva de la central de Radio Taxi no está a la altura. Hace unas semanas manifestaron la propuesta de una moción de censura, que fue rechazada debido «a un defecto de forma». Sin embargo, los directivos de Radio Taxi han convocado una asamblea extraordinaria el próximo 30 de septiembre precisamente para dar voz a esos conductores críticos y dar opción a un relevo al frente del sector del taxi en Vigo.

En ese encuentro se celebrará una votación para elegir a los nuevos dirigentes. Los actuales ya han anunciado que se volverán a presentar para continuar gestionando la central, y se espera otra candidatura de la que todavía no se han revelado los nombres pero que fueron los mismos que impulsaron esa moción de censura. Y no se descarta una tercera vía. «Queremos acabar con la situación actual de conflictividad y con todos los bulos que se han contado en los últimos meses contra nosotros», explican desde el consejo rector actual, que defiende su labor y aspira a la reelección.