El BNG rechaza la subida del 4% en los impuestos municipales
El BNG de Vigo rechaza la pretensión del Gobierno de Abel Caballero de aumentar en un 4% los impuestos municipales para el próximo año. El portavoz municipal en Vigo, Xabier P. Igrexas, calificó de «torturas fiscales» que el alcalde incremente las tasas de forma general por tercer año consecutivo cuando el Concello dispone de más de 100 millones en remanentes.
El partido avanzó la formulación de una amplia batería de enmiendas frente a la propuesta del gobierno municipal, con el objetivo de alargar las bonificaciones y exenciones atendiendo a la situación económica real de las familias viguesas.
El portavoz consideró esta nueva subida general como «especialmente injusta» en el contexto actual.
