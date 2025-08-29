Del bisturí a la batuta: el joven médico vigués que también es director de orquesta

Ánxelo Maia Rodríguez (Vigo, 1998) es un joven médico y director de orquesta que ha conseguido abrirse camino de forma excepcional en dos disciplinas tan exigentes como son la medicina y la música.

A sus 27 años, ha completado simultáneamente los estudios de galeno en la Universitat de Barcelona y los de Dirección de Orquesta en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), las dos facultades de referencia en España, alcanzando en total más de 600 ECTS en solo seis años -entre 2017 y 2023-. Por si esto no fuera ya extraordinario, ahora continúa con paso firme hacia la excelencia en cada una de sus carreras.

«Durante mi Erasmus en Alemania fui aceptado de manera excepcional como doctorando en Medicina en la Universidad de Heidelberg, donde defenderé mi tesis el próximo mes, investigación que acaba de ser publicada en la revista científica internacional BMC Complementary Medicine and Therapies». Este trabajo analiza la influencia de distintas frecuencias musicales en pacientes con cáncer, y Ánxelo lo defenderá ante el tribunal, el 15 de septiembre.

Ánxelo Maia Rodríguez también es médico. / Cedida

En cuanto a la música, «acabo de vivir uno de los momentos más importantes de mi vida: he sido admitido simultáneamente en los másteres de Dirección de Orquesta de Viena y Núremberg, dos de las instituciones más prestigiosas de Europa. Finalmente, me he decantado por Núremberg, donde me mudo en septiembre», explica.

Ánxelo Maia Rodríguez, en un ensayo. / Cedida

Del piano en Vigo, al violonchelo en Barcelona

Ánxelo echa la vista atrás para relatar cuál fue su vinculación con la música. «De niño obtuve el grado profesional de piano en Vigo y terminé el de violonchelo en Barcelona, siempre con dos cursos de adelanto con respecto la norma y ganando concursos internacionales», detalla el vigués, que también paso por el colegio Peleteiro. Fue reconocido con el Premio Honorífico David Russell (2014) y logró el segundo premio en el 8th Iberian Piano Competition (2012).

Pero no siempre ha sido un camino fácil para este portento en el mundo de las artes y las ciencias, de ahí que este vigués considere que su historia podría inspirar a otros jóvenes: «Pasé de repetir selectividad hasta tres veces y mudarme a Alemania sin hablar el idioma, a cumplir el sueño de formarme al máximo nivel», reconoce Ánxelo, que tampoco logró acceder a la carrera de Medicina en primera convocatoria.

Precisamente, tras finalizar esa tesis doctoral en la Universidad de Heidelberg, abordará la especialidad médica en Cardiología, que compaginará en Núremberg con el máster en Dirección de Orquesta.

Un chico normal

Cualquiera que repase la fulgurante y excepcional trayectoria formativa de este joven podría pensar que sus estudios han monopolizado su vida. Nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto, que su perseverancia y sacrificio en este ámbito es evidente, solo hay que revisar su historia más personal, por ejemplo, en las pinceladas que muestra en sus redes sociales, para comprobar que también es un 'disfrutón' fuera de su esfera profesional.

Hace un año dio un importante paso en su vida, tras casarse con su pareja, con la consiguiente celebración, en la que Ánxelo se animó a tocar la gaita junto al grupo tradicional que amenizó la fiesta, como así compartió en su perfil de Instagram. Su día más especial del que también deja testimonio en sus redes, así como de otros momentos con su familia, en viajes o noches y días de 'troula' con sus amigos.