El Ayuntamiento aprueba el proyecto constructivo del parque canino de Barreiro

El de Barreiro será el primero de los nueve parques caninos que el Concello —según aseguró el alcalde, Abel Caballero— va a instalar. Hoy, la Junta de gobierno aprueba el proyecto constructivo y de ejecución por casi 170.000 euros. Las obras, sin fecha de comienzo por ahora, se extenderán cuatro meses. Esta dotación para los peludos, «unos 45.000 en Vigo», se sumará a las ya existentes en García Picher y Pontenova, las cuales serán «remodeladas y mejoradas».

El área de recreo canina contará con accesos a través de las calles Subride, Urania Mella Serrano y Antonio Nieto Figueroa y contará con una superficie de 1.105 metros cuadrados. La actuación consiste en la creación de un recinto vallado para que las mascotas puedan correr y ejercitarse. Caballero también explicó que el parque contará con elementos de juego en madera de pino para la integración en el espacio público. En el entorno, se instalará mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente, y se ejecutará la red de recogida de pluviales y de abastecimiento, así como una boca de riego. Además, se protegerán los árboles y habrá más zonas de arbolado.

El Ayuntamiento creará más áreas caninas en los parques de Navia, calle Faisán, barrio de Ribadavia–Pizarro, A Bouza, Atalaia y María Xosé Queizán, así como en la avenida de Castelao y en O Calvario (en el inicio de la avenida del Aeropuerto–Cronista José Espinosa).

Subvención a Sinsalaudio

La Junta de gobierno valida hoy la subvención a la promotora musical Sinsalaudio por el Festival Sinsal Primavera 2025, que se celebró en abril y mayo en el museo Marco y la Sala Radar. «Son 7.000 euros de apoyo a esta música singular, conciertos de carácter internacional y, por tanto, el Concello apoyando el desarrollo de la cultura», destacó el alcalde.