Atraca en Vigo el «Star Legend», un ultralujoso crucero que ensalza las tapas españolas

El puerto de Vigo recibió este viernes la visita de un nuevo crucero de ultra lujo. Se trata del Star Legend, de la naviera Wind Star Cruises, que regresó a Vigo tras dos años de ausencia.

Esta vez lo hizo en viaje de posicionamiento al Mediterráneo desde el norte de Europa, de tres semanas de duración con inicio en Ámsterdam y final en Barcelona. El itinerario está dividido en dos sectores (Ámsterdam-Burdeos, de once noches y Burdeos-Barcelona, de 10), facilitando al pasaje la elección de contratar el recorrido completo o el sector de su elección.

El tramo Burdeos-Barcelona es el que acercó al buque a Vigo y del mismo disfrutan 228 pasajeros de los que 156 son estadounidenses, 28 canadienses y 14 australianos, siendo 30 los restantes de otras muchas nacionalidades según informó la agencia Incargo Galicia. La tripulación está compuesta por 202 profesionales.

El Star Lengend llegó a Vigo proveniente de Bilbao y Ferrol y sus próximas singladuras antes de arribar a Barcelona lo acercarán a Cádiz, Gibraltar y Málaga. Construido en Alemania en 1992, el Star Legend desplaza 12.995 toneladas brutas y en sus 159 metros de eslora por 19 de manga acoge cuatro restaurantes, uno de ellos dedicado exclusivamente a tapas españolas, otros cuatro bares y cafés, piscina, bañeras de hidromasaje, spa y plataforma retráctil a popa para la práctica de deportes náuticos.

Esta escala rubrica la agenda de cruceros de agosto en Vigo que acercó en ocho atraques a 26.000 cruceristas y 6.000 tripulantes.