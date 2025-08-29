El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
Tuvieron que cortar el aro con una mini radial, una herramienta específica para estos casos
M. F.
Los Bomberos del parque de Esturáns fueron movilizados este viernes a raíz de una alerta recibida por parte del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Médicos de Urgencias les llamaron para sacar un anillo a un joven de unos 30 años, al que se le había hinchado el dedo, y los galenos no eran capaces de sacárselo.
Miembros de la estación viguesa acudieron al centro hospitalario y consiguieron retirarle la joya, utilizando una herramienta específica para casos similares. Se trata de una mini radial con la que, ayudados con suero para calmar la zona, le cortaron el anillo.
Según comentan, este tipo de intervenciones se dan de vez en cuando. No es la primera vez que tienen que acudir al hospital para realizar esta extracción, o incluso se dan casos de padres que acuden directamente al parque por algún anillo que se resiste en salir del dedo de un menor.
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- La ciudad enciende su nueva brújula