Últimos días de «Máis aló» en el Museo del Mar
El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitó ayer la exposición de Joaquín Moldes, que reúne 43 obras sobre el mar realizadas con materiales de desecho. La muestra, abierta hasta este domingo, forma parte de la campaña de verano «Para gustos, cultura».
