Vigo sigue ganando visitantes, pero se dejan menos dinero en hostelería

Vigo lleva tiempo consolidándose como destino turístico. Y este año más que nunca. La aparición reciente de marcas como Uber o la futura implementación de una tasa son indicios de que el aumento del interés en la urbe no para de crecer. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) avalan esta idea: el número de viajeros que llegan a la ciudad ya es de 281.397 personas en los primeros siete meses de año, un 2,15% más que el mismo período del año anterior. De estos, 98.366 son extranjeros y 183.031 nacionales.

Con todo, esto no es necesariamente equivalente al gasto que realizan aquellos que vienen, al revés, ahora se dejan menos cuartos. Los datos del Sistema de Intelixencia Turística de Galicia ya advertían de un descenso del 17,5% durante el primer cuatrimestre de este 2025, un porcentaje que continúa menguando. César Ballesteros, presidente de los hosteleros de la provincia de Pontevedra, explica que, sobre todo, se nota en la hostelería, en el ticket por cliente. Se consume menos y más barato. «Hay menos dinero en el bolsillo, vemos como la gente tiene muchas ganas de salir de vacaciones, pero sin contar con el mismo presupuesto. Es señal de que hay que empezar a tomar nota y considerar que estamos llegando a los límites de nuestra bonanza económica», indica.

Por su parte, los hoteles aminoraron las consecuencias aumentando la facturación media por habitación ocupada. En Galicia el precio ronda los 77 euros por noche, un 5% más que el año anterior. Al tener que reservar con antelación, la inversión se mantiene más estable: «Ya se buscas lugares en destino que se adapten al presupuesto, pudiendo comparar y hacer cambios. Es menos variable que la hostelería», señala Ballesteros. Donde si existe un cambio es en la duración de las estancias. Este año los viajeros pasan un día y medio en la ciudad, pero el anterior rozaban los 2 (1,85).

Nuevas formas de ahorro

En Mallorca los empresarios y analistas llevan un tiempo observando la aparición de un nuevo modelo turístico: las terrazas se vacían y aumentan los visitantes que compran en supermercados cercanos a, por ejemplo, una playa, para evitar gastar de más. Es un nuevo paradigma consecuencia del aumento de los precios en carta, que a su vez están influenciados por un mayor coste de producción.

Ballesteros indica que Vigo, en principio, debería estar libre de peligro, pues aquí no existe el perfil de visitante lowcost que sí tiene el archipiélago balear. Con todo, desde el bar y restaurante Marina Cíes de Samil constatan este fenómeno. Advierten que todavía no son significativos, pero que sí que notaron un descenso de la clientela en pro de bocadillos o comidas preparadas que se pueden encontrar en un establecimiento próximo. Indican que son sobre todo los turistas portugueses que hacen uso de la playa.