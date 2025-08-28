Transportes adjudica el último tramo de AVE hasta la frontera portuguesa

El Ministerio de Transportes acaba de dar un nuevo paso en los despachos para poder hacer realidad, a medio plazo, una línea de alta velocidad entre Vigo y Portugal. La Dirección General del Sector Ferroviario se reunió ayer por la mañana para aprobar la propuesta de adjudicación del contrato para la redacción del estudio informativo del tramo entre Porriño y la frontera portuguesa, imprescindible para dar continuidad a la Salida Sur desde la ciudad olívica y que enlazará con el trazado que tiene que construir Portugal hasta Valença.

Tal y como había adelantado FARO el pasado domingo, la apertura de las ofertas presentadas por las ocho licitadoras que concurrieron al concurso dejaba a una UTE conformada por dos empresas de Cantabria y Cataluña como las grandes favoritas y, unos días después, se certificaba la propuesta de adjudicación, pendiente ya solo de la burocracia habitual de presentación de documentación para hacerse oficial.

Las empresas elegidas son WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT, que han unido sus fuerzas para acreditar hasta 34 años de experiencia y comprometerse a realizar el estudio informativo por 690.400 euros. Una vez completada toda la tramitación y la firma del contrato, estas compañías dispondrán de un plazo de 24 meses para tener listo el estudio informativo, por lo que no será una realidad hasta finales de 2027.

La elaboración del estudio se estructurará en dos fases, correspondiendo la primera con el estudio de viabilidad para analizar los trabajos desde una perspectiva socioeconómica y conocer las alternativas, mientras que a continuación tendrán que dar los pasos para exponer el estudio a información pública y obtener, llegado el momento, el visto bueno ambiental para ejecutar las obras.

El más largo de la península

Un aspecto singular que se incluye en el contrato es el diseño del futuro viaducto ferroviario entre Tui y Valença, que se convertirá en el más largo de la Península Ibérica al superar los 4,3 kilómetros, cuya construcción deberán repartirse España (2,5 kilómetros) y Portugal (1,9) y que sustituirá al actual inaugurado en 1886.

Mientras la burocracia avanza en los despachos del Ministerio de Transportes para desencallar el AVE hasta Portugal, sigue sin conocerse el contenido del estudio informativo de la Salida Sur de Vigo, que pese a iniciarse hace ya más de dos años no se ha concluido todavía, esperándose ahora para finales de este ejercicio, lo que supondrá duplicar el tiempo inicialmente previsto con el que contaba la empresa Prointec, que era de 18 meses.

Transportes no ha ofrecido explicaciones sobre el retraso en la tramitación de este documento, que debe decantarse por una de las dos opciones de trazado, uno paralelo a la A-55 de 12,3 kilómetros y otro de 14,7 kilómetros por Puxeiros.