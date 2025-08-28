Stellantis reactiva la carga en Peinador con un 67% más de mercancía

Ni Peinador es exclusivo para pasajeros ni Guixar es la única terminal de carga hacia el resto del mundo de la ciudad. El aeropuerto de Vigo ha visto como en los últimos meses su actividad se ha reavivado en lo que a las mercancías se refiere, registrando una subida del 67% hasta el 31 de julio. El motivo es la necesidad de abastecimiento de distintos componentes por parte de Stellantis, que ha tratado de reducir al máximo los paros en la fábrica de Balaídos.

Los 261.657 kilogramos que han pasado por la renovada pista viguesa la sitúan como la que más crece en esta magnitud este año, situándose además como la undécima a nivel peninsular en la red de Aena. En el polo opuesto figuran el aeropuerto de Lavacolla en Santiago con 2.171 toneladas gracias a la base de DHL y una caída del 27,2%, y el de A Coruña otro 36% hasta los 19.759 kilogramos. La subida de Peinador llega también gracias a la vuelta a la normalidad en el mes de mayo tras el cierre de 25 días en 2024, aunque no se limita solo a ello. De hecho, las 66,45 toneladas del mes de junio (un 202% más que el ejercicio anterior) suponen la cifra más alta desde la grave crisis de suministros de Stellantis vivida de 2023, momento en el que superaron las 200 toneladas en septiembre.

En lo que respecta a una mayor demanda urgente de motores, piezas y chips por parte del sector del automóvil, las cifras registradas acumulan las subidas en polos de primer orden para esta industria. Estos son Milán-Bérgamo (13,2 toneladas que llegaron íntegros en junio) o Ostende-Brujas, con 25.678 kilogramos repartidos entre marzo y mayo. La desaparición de tráfico a Birmingham se compensa con creces hacia Liverpool, que se dispara un 60% hasta los 42.732 kilogramos, la inmensa mayoría de ellos como exportación. También sobresale Francia con 31.717 kilogramos repartidos entre Caen (1.700 kg en junio), Chateauroux (16.666 en el mismo mes), el aeródromo parisino de Le Bourget (10.800 kg en enero y marzo), Rennes-Saint-Jacques (2.750 kg en abril) y Chalons-Vatry con 1.800 en marzo.

Entre las aeronaves empleadas destacan especialmente los Antonov en su variante AN-12 y AN-26 al superar las 41,5 toneladas. Estos modelos de fabricación soviética superan los 60 años de vida y permiten transportar miles de kilogramos en un solo viaje. También aparecen los ATR-72, un turbohélice de menor tamaño y empleado a Túnez (3.070 kilogramos) o Tánger (4.520). Completa la parrilla internacional Bratislava con casi cinco toneladas hasta febrero.

Comparativa con pasajeros

En las estadísticas de Aena sobresale una ruta por inesperada: el puente aéreo de Binter con Canarias, que este verano ha alcanzado los diez vuelos semanales por sentido. En estos primeros siete meses los Embraer 195-E2 han embarcado 50 toneladas de mercancía hacia Gran Canaria (42.662 kilogramos) y Tenerife-Norte (7.446) optimizando así el uso de estas aeronaves. Al igual que en el caso de los viajeros es la ruta de Madrid la que concentra un mayor volumen con más de 97.000 kilogramos de carga, concentrando Iberia casi el 90% de los mismos. En los tráficos nacionales destacan también Girona (10.351 kg) y Zaragoza (5,1 toneladas) en junio.

Este resurgimiento en cuanto a mercancías vuelve a poner de relieve la importancia de esta infraestructura para la ciudad y sus agentes económicos. Así, pese a la existencia de alternativas por mar u otros aeródromos, el sector del automóvil prioriza una entrega a 14 kilómetros y diez minutos de viaje a Balaídos.