Portugal destina a su ruta estrella los trenes que compró a Renfe en 2020

Como dice el refrán, «la basura de unos es el tesoro de otros», una idea aplicable también al sector ferroviario. Durante los peores momentos de la pandemia en 2020 y con el tráfico bajo mínimos, Renfe buscó deshacerse de una parte importante de su material móvil a cambio de liquidez. La operación, motivada por la próxima llegada de los Avril, daría salida en otros países a unidades que cubrían en aquel momento rutas como el Intercity entre Vigo e Irún o Bilbao que a día de hoy aún sigue suspendida. Fue entonces cuando Comboios de Portugal, dentro del ambicioso plan diseñado por el Gobierno de Antonio Costa para modernizar el ferrocarril en el país vecino, ofreció 1,65 millones de euros por 51 coches de viajeros de la serie 2000 conocida como «Arco», algunos de ellos con cafetería, literas y clase Preferente. La venta incluía las quince unidades que fueron retiradas, según la compañía española, por la presencia de amianto. No obstante, a día de hoy operan sin ningún problema por el país vecino.

En agosto de 2024 la operadora lusa comenzó a emplearlos en los servicios regionales hasta Valença do Minho, mejorando el confort, fiabilidad y velocidad del servicio. Ahora, en vista de su éxito y de sus problemas de material en otras líneas, lo replicará en su ruta estrella. Según indican varios portales especializados, a partir de este domingo 31 de agosto el servicio Intercidades entre Lisboa y Oporto empleará los coches Arco en una frecuencia diaria por sentido. La composición será remolcada por una locomotora Corail que le permite alcanzar los 200 kilómetros por hora, cifras cercanas al Alfa Pendular que conecta ambas urbes a la espera del tren de Alta Velocidad. Además, será también la primera vez en la que un tren Intercidades incorpore sistemas de información al viajero (SIV) de última generación y puertas deslizantes.

Alternativa al Tren Celta

En 2022 el entonces ministro Pedro Nuno Santos expresó su voluntad de que dichos convoyes se usaran en el Tren Celta hasta Vigo, sustituyendo a los vetustos convoyes de la serie 592 que este verano han alcanzado su kilometraje máximo permitido. El diputado y ferroviario, José Carlos Barbosa, volvió a defender este mes de agosto esta opción que implicaría la cesión por parte de Renfe de una locomotora bitensión.

Sin embargo, desde el pasado 17 de agosto el trayecto entre la estación de Guixar y Oporto exige el transbordo en Viana do Castelo. La medida adoptada por Comboios pretende duplicar la vida útil de estas unidades, de las que ya ha devuelto más de la mitad a España. Así, los «camellos» diésel empleados en la ruta reducirán un 53% la distancia recorrida, lo que se traduce en 2.286 kilómetros semanales menos.