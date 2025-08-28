Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró a favor de la demanda del Concello a la Xunta para que le permita acceder a los fondos del Estado previstos para levantar mil viviendas en la ciudad.

Así se lo hizo saber al alcalde, Abel Caballero, en una carta remitida esta semana. «Espero y deseo que la petición que has hecho llegar al presidente de la Xunta tenga una respuesta positiva que facilite la construcción de las viviendas protegidas tan necesarias para Vigo», indicó antes de reconocer el «esfuerzo» del gobierno local para favorecer el acceso a un hogar tras citar el plan municipal de 11 millones.

Caballero lamentó que el gobierno gallego «dijera no» a los fondos de vivienda que el Gobierno de España iba a aportar a las comunidades autónomas en un acuerdo mediante el cual el Estado aportaría 4.000 millones y las autonomías, 3.000. Es por eso que el alcalde envió una carta al Gobierno central y otra a la Xunta: a la primera administración, para pedir los fondos correspondientes a Vigo tras el rechazo de Galicia para administrarlos; a la segunda, para reclamar las competencias para construir las mil viviendas con ese dinero. La segunda de las misivas no ha sido respondida por el presidente Alfonso Rueda, según indicó el regidor.

Transformación del país

Pedro Sánchez señaló en la carta que, «desde junio de 2018», el Gobierno ha puesto en marcha «una ambiciosa agenda social y económica que está transformando nuestro país a gran velocidad». «Aprobamos el Perte de la Industrialización de la Vivienda con una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años, destinada a fomentar la construcción industrializada y sostenible y, además, se han movilizado 4.000 millones de euros en créditos ICO para impulsar la construcción de vivienda en alquiler asequible», apuntó.

Apostilló que «el objetivo global es habilitar 184.000 viviendas públicas en alquiler social o a precios asequibles, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos». «Soy conocedor del plan de choque que habéis lanzado para movilizar 11 millones de euros que garantice el acceso a la vivienda en tu ciudad. Reconozco el esfuerzo que estáis realizando», finaliza la misiva.