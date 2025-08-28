El ocaso del ‘Roaz’

El veterano cementero vigués Roaz, que desde el pasado mes de noviembre languidece amarrado en el pantalán nº. 2 de O Berbés, justo frente al Auditorio Mar de Vigo, consume sus días a la espera de que sus nuevos dueños se hagan cargo de su traslado (que previsiblemente será a remolque), no sin antes liquidar las tasas y gastos portuarios pendientes y de tener al día los certificados que le permitan zarpar. Desde entonces, el Roaz se ha convertido en una reconocible parte del decorado marítimo de la avenida de Beiramar.

El buque pertenece actualmente a la firma Terascom, con sede en Pointe Noire (República del Congo), especializada en la construcción y mantenimiento de obras portuarias, aunque la titularidad del barco despierta dudas ya que desde hace meses aparece a la venta en la web del bróker Horizon Ship.

El Roaz es un producto de las antiguas Factorías Vulcano (hoy Astillero San Enrique), botado en 1991 con el nombre de Formentor para la compañía española Cemenland. En 1994 fue rebautizado Cementor y en 2002 pasó a manos de la portuguesa Sea Carriers Navegaçao e Transportes Lda., con sede en Lisboa, que lo rebautizó Roaz y bajo cuyos colores realizó su última singladura comercial a comienzos de noviembre de 2024, arribando al puerto de Viana do Castelo para dejar una partida de cemento.

Desde sus inicios y hasta el pasado año, su presencia en Vigo para descargar cemento traído desde distintas plantas cementeras de la península Ibérica ha sido muy frecuente. Con un registro bruto de 2.169 toneladas y 82 metros de eslora por 13 de manga, el Roaz ofrece una capacidad de carga de 3.500 toneladas. De momento, el barco permanece a la espera de acontecimientos con una reducida tripulación a bordo que se encarga de los trabajos básicos de mantenimiento.

El barco ya ha sido re abanderado en Tanzania y matriculado en Zanzibar, pero el paso del tiempo empieza a pasarle factura, especialmente en la zona de popa donde la herrumbre comienza a invadir su cubierta. El tiempo dirá hasta cuando este ejemplo del naval vigués continúa formando parte del paisaje de puerto que le vio nacer.